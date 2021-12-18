醣醋醬國籍有差？ 麥當勞補貨網崩潰：不一樣！

速食業霸主麥當勞的各項產品，一直以來飽受消費者喜愛，店內的雞塊、薯條以及漢堡，常常在用餐時間吸引大批人潮購買。不僅是餐點受到顧客熱愛，連「醣醋醬」也是老饕們的最愛。日前醣醋醬因疫情影響，物流吃緊而缺貨，15日麥當勞終於宣布醣醋醬補貨了，但網友看到2個字崩潰喊「味道不一樣」。

麥當勞臉書粉專在15日發文，指出「疫情影響全球物流貨運，醣醋醬庫存一度吃緊，好在有暖心的國際盟友們，互相支援麥當勞全球統一標準的醣醋醬，在追求美味的路上，我們從不孤單」，正式宣布「韓國醣醋醬已抵達台灣」。

但這款由「韓國」來的醣醋醬，引發PTT網友討論。有網友發文表示「看來短期內，真的很難吃到美國醣醋醬了，新的醣醋醬都剩下韓國的，還是吃得出來差別啊，不過至少還是有醣醋醬可以沾比沒有好就是了」。許多人也在底下留言，認為「印象中韓國的酸味比較明顯」、「這麼難吃的醬還敢大聲宣揚」、「超難吃」、「韓國的比較稀」、「又酸又稀」。

不過，也有些人認為「韓國醣醋醬不錯」，指出「一直很懷念韓國，現在居然能吃到韓國來的醣醋醬」、「之前在台灣的時候，聽說有韓國版的醣醋醬，就超想吃看看的」。