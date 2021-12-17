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請人代購衣服驚見防盜磁扣沒拆 內行人警告：拆了就報銷

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友請人代購衣服，沒想到卻發現衣服上的防盜磁扣沒拆。 圖／翻攝自「爆廢公社公開版」
一名女網友請人代購衣服，沒想到卻發現衣服上的防盜磁扣沒拆。 圖／翻攝自「爆廢公社公開版」

相信不少人到服飾店買衣服時都會看到商品上裝有「防盜磁扣」，主要目的就是防止有人將未結帳衣服帶出去，不過請人代購難道也會發生這種事嗎？一名女網友爆料一年多前請人代購衣服，但當時沒仔細看也沒馬上穿，直到前些日子拿出來穿時才發現衣服上面有磁扣，讓她不知道該不該將磁扣拆掉，有內行人就警告最好不要隨便拆掉。

原PO在臉書「爆廢公社公開版」表示，一年多前請人從國外代購一件衣服回來，但當時收到貨後並沒有馬上穿，也沒有仔細檢查，就直接放到衣櫥裡了，直到日前想拿出來穿時，打開來看才發現衣服上竟然掛著防盜磁扣，讓她相當訝異，「想不到的我也會遇到這種事」。

原PO不知道該怎麼處理，只好上網尋求協助，卻引起不小的熱議，「照穿啊，怕啥」、「用強力磁鐵可以拔掉」、「直接拿油壓鉗夾住用力取下即可」、「代購去用偷的？」、「代購…也可能是贓物哦」、「代購買回來，吊上去的時候，居然沒發現？」

也有人分享類似的經驗，「我之前也有過，同樣是放很久才發現的」、「我之前在美國的F21買包包也是這樣，帶著收據拿去門市店員很尷尬」、「我有一次從台南百貨公司買一件衣服也是條碼小姐忘記拿下來，回到嘉義也懶得去換，用剪的衣服就破了，很氣」。

還有網友提醒不要隨意亂拆，「新型防盜扣，不要強行移除，不然裡面會噴出很難清洗的墨水，衣服當場會報銷」、「斜口鉗跟老虎鉗加美工刀，怕裡面有防盜墨水的話，防盜扣先用塑膠袋隔開，一邊弄一邊看，一般磁鐵是打不開的」、「之前百貨公司買roots外套，拿回家也有…破壞會噴墨水，還好它釘在衣標上直接剪衣標」。

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