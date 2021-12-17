漲價客人都跑光？小吃店老闆哭「變空城」 網點2關鍵

知名餐飲品牌王品集團與速食龍頭麥當勞宣布漲價後，不少餐飲業者跟著漲價，小吃店也喊「撐不住」，調整部分品項價格。日前有網友表示，家裡從事餐飲業，他在餐飲社團看到一位小吃店老闆發文指出「開店10年第一次調漲5-10元，瞬間就變空城」，網友犀利點關鍵「好吃的店，就算漲兩倍都有人要吃」、「客人自己也要活下去」。

一名網友在PTT發文表示，他家中經營餐飲店，之前猶豫要不要調漲價格，參考了「餐飲店的老闆俱樂部」臉書，看到有一篇貼文寫「自己開店10年以來，第一次調漲5-10元，為何瞬間變空城？」讓原PO看了直呼「這也太慘了吧」。

對此，網友指出關鍵在「好吃」，認為「好吃的店，漲2倍都有人吃」、「不好吃還敢漲阿」、「就不夠好吃啊，硬要問」、「一定是因為難吃，好吃的根本沒差」、「特色只有便宜，漲價就沒人」、「這是老闆問題，味道留不住人心」、「如果好吃，還是大排長龍」、「大家難道都不用吃飯？很明顯就是你的產品水準就那樣」。

不過也有人認為，調漲價格是硬傷「一般人民對某些小吃的價格本來就有一個尺，超過我就選擇替代品了，或是降低購買的頻率。看過很多店真的只因為漲價，直接客滿名店變倒店」、「客人自己也要活下去吧，人家會為了照顧你的生意，跟自己的荷包過不去？」、「漲得幅度明顯，客人當然少得也明顯」、「為什麼不問問顧客支持10年，不離不棄還要被漲價？」

在「餐飲店的老闆俱樂部」臉書的那篇貼文底下，部分餐飲業者建議「如果要漲價就要快，而且一次到位，原物料每個月都漲，但是客人不會在乎，他們只想一樣的東西就是要一樣的價格，調漲雖然客人會走，但走的都不會是忠實顧客」、「不是價格問題，是接近年底了，本來生意就比較差一些」、「他們需要一些時間接受這事實！不必太恐慌」。