目睹男童「微波鋁罐」！她飛奔制止怕爆炸 專家實測結果曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
大多家電用品都具一定程度的危險性，應避免讓小朋友獨自使用。 示意圖／ingimage
大多家電用品都具一定程度的危險性，應避免讓小朋友獨自使用。 示意圖／ingimage

部分超商門市的微波爐服務採取自助使用，方便客人自行加熱食品，也避免延誤後續排隊結帳的顧客。不過，近日一名女網友分享，她在超商消費時，正巧看見有位男童準備將鐵鋁罐裝的飲料拿去微波，擔心鋁罐微波加熱恐有危險性，嚇得她趕緊上前制止，文章引發討論。

原PO在Dcard發文表示，日前她去超商買晚餐時，看見有個男孩正將一瓶鐵鋁罐飲料放進微波爐，便立刻上前阻止，告訴男孩鐵鋁罐屬於不能加熱的食品，沒想到對方並不相信，所幸最後在店員的協助下，男孩改為在保溫箱拿取想要的溫熱飲料。

原PO指出，如果周圍沒有任何人及時發現，男孩直接將鐵鋁罐拿去微波後很可能釀成危險，幸好正巧注意到男孩舉動，才能逃過一劫，事後她也心有餘悸地說「以為剛剛差點死在超商」，並呼籲大家重視微波爐安全問題，應避免讓小朋友單獨使用。

隨後網友紛紛留言「好險有你，真的會嚇到」、「超危險，覺得學校應該要教，我也是小時候微波雞蛋然後被罵一頓才知道不能」、「太可怕了，拜託真的不要讓小孩自己用」、「請店員好好在微波爐前面貼上不可以微波的東西吧」；有人則點出「其實頂多只會有些小火花」、「會爆，但是沒你想的那麼誇張」、「理論上不會爆炸，只是無法加熱，還有對微波爐不好而已」、「有人做過實驗，只要不是把瓦斯管加進去應該都還好」。

事實上，根據新北市消防員上傳YouTube的宣導實驗影片，生雞蛋、去殼或帶殼水煮蛋放進微波爐加熱都會「炸開」；未拆封的冷凍食品直接微波，外袋可能發生破裂；將未拆封的鋁罐飲料微波加熱，則會因產生電流而發出怪聲、形成火光閃滅，雖然不會發熱、膨脹，也不會爆炸，但仍應避免，以免發生危險。

超商 爆炸 消防員 冷凍食品 Dcard

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