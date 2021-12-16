公車急煞婦頭撞地昏倒！整車乘客驚慌 小六生冷靜報案引網讚

來自新北市永和區的一名女網友分享，她15日搭乘公車時，司機在行駛途中突然急煞，隨後一名婦人失去重心跌倒，並因後腦杓受到重擊昏倒在地，全車乘客都相當驚慌。而正當她想報案時，卻發現身旁一名國小女童已經冷靜打119求救，看見女童超齡的成熟行為，讓她相當驚訝和感動，貼文曝光後也引起網友一片稱讚。

原PO在臉書社團「我是永和人」發文分享，她在15日下午4時20分左右乘坐241公車，行經竹林路時司機突然緊急剎車，接著便傳來一聲「碰」的巨大聲響，下一秒大家才發現，有位約莫60歲的婦人因沒抓緊把手而隨煞車倒地，並因後腦杓重擊在地當場昏倒。

她指出，當時車上幾乎都是老人家，第一時間大家相當慌亂，急忙知會司機後，公車馬上靠邊停下，所有乘客陸續下車，但都留在現場關心倒地的婦人，司機則一邊檢查婦人狀態，一邊回報公司。原PO指出，此時她本想協助報案、叫救護車，但手機電量只剩下3％，實在無能為力，沒想到一旁的國小女童已經在打119，並相當冷靜地回報狀況。

最後，等到事發約7分鐘後，救護車抵達現場，看見救護人員開始處理，協助報案的女童才轉身離開，而原PO則忍不住叫住女童，詢問她的學校和班級，「她回應我之後，我真的忍不住摸了她的頭，跟她說『妹妹很棒，謝謝』，我一定會打電話給她的學校，告訴他們，他們教出來的孩子真棒」。

文末，原PO透露這名女童是國小六年三班，並希望受傷的婦人不要有後遺症。文章曝光後，許多網友看了都相當感動，紛紛直呼「希望大家平安無事，小妹妹好棒」、「這麼冷靜沉著的孩子，真的很了不起」、「這個妹妹思緒很清晰，做事也很鎮定，值得鼓勵嘉獎」、「看完好感動」。