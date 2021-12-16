客人不愛遵守實聯制？ 店員抱怨「一天到晚都要提醒」
國內目前仍維持防疫二級警戒，指揮中心發言人莊人祥強調「實聯制是疫調不可或缺的部分」，但部分民眾在逛超商、買餐點時，會疏忽手機實聯制。日前有餐飲業者抱怨顧客「一天到晚要提醒他們做QR Code」，外帶擔心衛生有疑慮，請客人自己打包湯品，對方又不願意，讓她氣得直呼「店裡都有提供手套跟酒精，客人都愛用不用，實在是心很累」。
一名網友在「爆怨2公社」臉書抱怨，「請問有宣布要解除實聯制嗎？為什麼一天到晚都要提醒客人做實聯制」，她自述從實聯制開始至今，她到任何店家都會掃條碼，認為客人應該要自己習慣了。
原PO接著表示，外帶請客人自己打包湯品，對方又露出「為何要自己裝」的表情，她認為「萬一客人認為店家裝太少、沒撈到料、不衛生」又要怪店員，那為何不乾脆自己裝湯？她指出，店裡面都有提供手套跟酒精，能夠消除衛生疑慮，但客人都愛用不用的，讓她感覺「心很累」。
貼文曝光後，網友留言「一堆人其實不會想實名制，他們覺得麻煩，跟他們告知可能還會被罵、被打、被捅死的風險」、「現在都自動不實聯制了啊，便利商店完全都不看」、「實聯制、口罩，都是在保護自己，保護別人」，還有人直言「說實在的實聯制根本沒用，口罩要不要戴其實也不用講，政府都沒有強制了，為了自己生命，不要去提醒了」，原PO也回應「就是可憐在，沒有實聯是罰店家不是罰客人」。
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