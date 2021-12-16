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公司尾牙取消他嘆「一年難得的大餐沒了」 網卻大讚：超爽

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友表示，剛得知公司尾牙取消了，相當難過，「一年難得的大餐就沒了」，於是想問問，「大家今年還有尾牙嗎？」。圖／ingimage
一名網友表示，剛得知公司尾牙取消了，相當難過，「一年難得的大餐就沒了」，於是想問問，「大家今年還有尾牙嗎？」。圖／ingimage

歲末年終將近，許多公司會在年末舉辦尾牙，慰勞員工一年來的辛勞。一名網友表示，剛得知公司尾牙取消了，相當難過，「一年難得的大餐就沒了」，於是想問問，「大家今年還有尾牙嗎？」，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在PTT「女人版」發文，他剛剛得知公司以「疫情和飯店難訂位」為理由把尾牙取消了，但現在都開放內用了，令他不禁感嘆，「一年難得的大餐就沒了，只能安慰自己現在還有工作已經算好了」，他也好奇，「不知道大家今年還有尾牙嗎？」。

網友紛紛表示，「我們都發餐券，慘啊」、「吃熱炒的話你願意嗎？」、「取消了，改發響食天堂餐券和禮券」、「我公司去年春酒取消有發百貨禮券耶，固定的公司聚餐也改成餐券」、「各部門發餐盒邊吃邊看視訊抽獎」、「我們取消，但依職位發放獎金，掛主管的都有8千以上，新人也有3千」、「去年取消發1千，抽中2千禮券，今年直接發2千禮券」。

有網友則很羨慕沒有尾牙，「取消很好啊，至少不用搞一堆娛樂他人的活動」、「疫情仍有爆的可能吧，反正有等值補貼也行，自己找伴吃」、「如果還給現金，比吃無聊的尾牙好，尾牙超無聊的，跟應酬一樣」、「天知道我多羨慕沒有尾牙，我們的尾牙是去動物園闖關，原po你要嗎？呵呵」、「如果同事彼此不睦，還是取消比較好，壓力太大」、「尾牙重點是抽獎啦，雖然我沒中過大的」、「沒有尾牙超棒的啊，不用一直social啊～」、「希望取消，省得還要表演取悅老闆」、「超爽的欸，不給錢我也開心」、「我不想吃尾牙也對摸彩沒興趣，浪費時間去假嗨」、「妳剛出社會吧…久了就覺得尾牙沒什麼意義，直接給錢最實在，真的」。

有網友則認為，「用疫情為由取消，然後發餐券讓你出去有機會染疫，根本只是想省一筆」、「可以發錢啊，慣老闆想省」、「沒補償有點慘，正常取消應該都有備案吧」。

尾牙 禮券 疫情

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