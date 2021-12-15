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超小氣老闆突請「重量級下午茶」 她一見哀嘆：服了你

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友抱怨老闆十分小氣，某次老闆主動請客「重量級下午茶」，不料餐點真相曝光卻讓原PO傻眼。示意圖／ingimage
一名女網友抱怨老闆十分小氣，某次老闆主動請客「重量級下午茶」，不料餐點真相曝光卻讓原PO傻眼。示意圖／ingimage

物價連連飆漲，為了生活許多人開始節省開銷，但有時太過於斤斤計較容易被貼上小氣標籤。一名女網友PO文表示自己老闆非常小氣，除了聚會回家平分計程車錢、部門聚餐要求員工一人帶一道菜，某次突然請客的「重量級下午茶」更讓原PO大翻白眼，無奈嘆「真的是服了你」。

一名女網友在「Dcard發文抱怨老闆小氣，她列舉同事聚會後因為順路和老闆同搭一輛計程車，殊不知隔天上班老闆一句「下班時間不補助車資」，竟開口要平分車錢；某次老闆邀請眾人看電影，一到現場後才發現老闆只買了自己的票，還狡辯只是邀請不是請客；另外一次部門聚餐要求每人準備一道菜，老闆表示此舉在美國很常見，叫做溫馨的potluck（自備菜餚的聚會），原PO傻眼「哪天我們都離職就祝你good luck」。

受不了老闆種種小氣行為，原PO截了一張抽獎活動的圖傳給同事，配上一句「要不要賭，中獎機率可能比○○請客的機率更高」，殊不知該同事正在和老闆開會，因為電腦連接投影螢幕，導致所有內容都被老闆看光光。會後老闆默默走到原PO身後，丟下一句「覺得我摳（台語，小氣的意思）是吧，沒關係，等我發威妳就知道」。

用餐時間老闆突然表示訂了「重量級下午茶」，此時原PO不禁感嘆「老闆終於想開了」、「內心的感動無法言喻」，不料同事將「重量級下午茶」搬上樓後卻僅是300ml的麥香紅茶，一看包裝甚至是明年1月16日就過期的即期品，對於吝嗇老闆原PO大呼「真的是服了你」。

貼文曝光後網友紛紛回應，「不要小看人的潛力，你以為他已經很摳了，沒想到他認真摳起來連自己都害怕」、「薪水跟其他待遇福利不要摳就好了」、「不管如何至少還是請了，妳們老闆雖然小氣但至少度量很大啦」。

一名女網友和開會中的同事抱怨老闆小氣，不料卻被同在現場的老闆看光光。 圖擷自Dcard
一名女網友和開會中的同事抱怨老闆小氣，不料卻被同在現場的老闆看光光。 圖擷自Dcard
「重量級下午茶」真相是即期品的麥香紅茶。 圖擷自Dcard
「重量級下午茶」真相是即期品的麥香紅茶。 圖擷自Dcard
「重量級下午茶」真相是即期品的麥香紅茶。 圖擷自Dcard
「重量級下午茶」真相是即期品的麥香紅茶。 圖擷自Dcard

下午茶 Dcard

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