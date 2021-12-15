台中鮪魚蛋餅一份50元 網友掏錢心累：是我太不爭氣嗎？

近期全台物價不斷上漲，不少民眾都感覺錢真的愈變愈薄了。一名網友近日在PTT表示，他先打電話去早餐店點了一份鮪魚蛋餅，等到了店裡準備要付款時，想說錢包裡的零錢還有四十幾元應該夠，沒想到店員說出要50元，讓他當場愣住。

該名網友也po出鮪魚蛋餅的實際樣子，並好奇問大家說「這樣要50元？」他表示，自己又不是點豬排或雞排，之前賣40元就很扯了，賣50元實在太誇張了。

他進一步說明，地點是在台中市的南屯區。他還問說，「各位近期感受漲最兇的是什麼？」覺得一份50元的鮪魚蛋餅太貴，難道真的是他自己不夠爭氣嗎？

底下網友留言議論紛紛，有人就說，「搶劫嗎？50元都快可以買一個便當了」，也有人看照片的蛋餅覺得頂多35元，而且份量有點少，還有人說差不多30元就可以了，「40元是合理價，45元是極限」、「銅板美食都回不去了吧。」

其他各地網友也陸續回報各地蛋餅或早餐價格，例如「起司蛋餅45元，加培根55元」、「上次早餐店點鐵板麵，結帳時99元」、「彰化一份蛋餅也都40元了」、「我家這邊蛋餅加青菜(小白菜)就要35元了」、「住鄉下還是有好處，蛋餅沒有漲」、「桃園這邊也差不多，但還是得含淚吞下去。」

還有人開玩笑說，「政府說現在是二十年來經濟最好，漲價又如何？」、「是你賺太少，不是物價漲太快」、「誰叫你不吃普通蛋餅就好？」、「買不起就不要吃呀」。不過也有人表示因為鮪魚罐頭真的比以前貴很多，而且早餐店鮪魚用料才一點，不是大量採購當然很貴。