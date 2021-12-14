快訊

默克宣布在台投資170億台幣 預計增400個工作機會

獨自駕機環遊世界！比利時少女抵台 高舉珍奶熱情揮手

賣場見「三寶停車法」 網友傻眼：駕駛人沒注意標示

聯合新聞網 / 綜合報導
家樂福停車場內出現車輛停在手推車處。 圖擷自爆廢公社
家樂福停車場內出現車輛停在手推車處。 圖擷自爆廢公社

道路上經常發生交通違規的事件，沒想到賣場內也出現「終極三寶」！一名網友貼出家樂福停車場的照片，只見一輛黑色轎車停在手推車區，讓不少網友看了傻眼。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」po出一張照片，寫下「竟然真的有人這樣停車」，從照片中可見，一輛黑色轎車停在「免投幣手推車」的格子裡，旁邊則有幾個無處安置的手推車。許多網友看到「三寶停車法」後，紛紛留言批評「三寶的特色，就是我自己方便就好，別人不方便乾我屁事」、「原來有這麼大台的手推車！還是免投幣的」、「大都只注意看停車格，很少在注意上面標示」。

原來，這並非第一次發生的意外，Costco好市多7日曾有一輛螢光黃汽車，也是停在手推車區，讓網友諷刺留言道「這駕照是用錢買的吧」、「他一定想說這個車位設計的好奇怪」、「一樣有繳年費，為什麼它可以停special 車位」、「好市多讓人驚喜的從來不是商品，而是顧客」。

好市多 駕照 家樂福 Costco

延伸閱讀

日本服飾店試穿衣服要戴頭套？ 網友驚呼：長知識了

媽PO女兒房間像垃圾場「堆滿廚餘衣服」 網看傻：男友能接受？

天使客人嗎？吃完牛排擦碗盤、疊整齊 網反轟：添麻煩

他批主管月領快十萬元「什麼都不會」 網友議論：這些是下屬才該做的

相關新聞

爭鮮壽司1盤30元「逆風凍漲」？ 網揭露：其實默默變貴

連鎖壽司店爭鮮以一盤30元的平價形象做為號召，在現在物價齊漲的時代仍沒漲價，有網友好奇在《PTT》上詢問：憑甚麼他們可以「20年不漲價還撐到現在？」引來熱烈討論。大部分網友認為「原本利潤就很多，而且店家其實都從你沒注意到的地方把成本偷回來了」。

賣場見「三寶停車法」 網友傻眼：駕駛人沒注意標示

道路上經常發生交通違規的事件，沒想到賣場內也出現「終極三寶」！一名網友貼出家樂福停車場的照片，只見一輛黑色轎車停在手推車區，讓不少網友看了傻眼。

媽PO女兒房間像垃圾場「堆滿廚餘衣服」 網看傻：男友能接受？

房間的整潔度，可以看得出一個人的作息習慣。一名媽媽崩潰貼出女兒房間的照片，只見廚餘、雜物堆滿房內，沒有可以行走的空間，不少網友看見後驚呼「男友可以接受？」

天使客人嗎？吃完牛排擦碗盤、疊整齊 網反轟：添麻煩

有些餐廳會要求顧客用膳完畢後，自行回收餐具碗盤。一名網友提問，在牛排館有顧客將所有餐具碗盤擦拭乾淨，疊放整齊後離開，問「這樣用意何在？」卻意外引起網友批評該客人行為。

帶老婆吃喜酒包3600惹新人不爽 他不懂「真的很少嗎？」

無論婚喪喜慶，該包多少錢始終都是學不完的大學問。在PTT上有鄉民分享，聽到有人帶老婆來吃喜宴，兩個人一共只包3600元，卻惹得新郎不太開心。他好奇是否有所謂行情價，疑惑「婚禮帶人包3600真的很少嗎？」

自家停車位常被鄰居佔用？網推薦一神物「裝下去就對了」

都市裡停車一位難求，所以很多人都會買車位或租車位，只為了讓愛車有個家。試想，當你忙碌一整天開車回家，卻發現自家車位遭人佔用，鄰居的車大喇喇停在你的車位，明明都花錢買或租了車位，還得聯絡外人來移車，真的會非常生氣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。