賣場見「三寶停車法」 網友傻眼：駕駛人沒注意標示
道路上經常發生交通違規的事件，沒想到賣場內也出現「終極三寶」！一名網友貼出家樂福停車場的照片，只見一輛黑色轎車停在手推車區，讓不少網友看了傻眼。
一名網友在臉書社團「爆廢公社」po出一張照片，寫下「竟然真的有人這樣停車」，從照片中可見，一輛黑色轎車停在「免投幣手推車」的格子裡，旁邊則有幾個無處安置的手推車。許多網友看到「三寶停車法」後，紛紛留言批評「三寶的特色，就是我自己方便就好，別人不方便乾我屁事」、「原來有這麼大台的手推車！還是免投幣的」、「大都只注意看停車格，很少在注意上面標示」。
原來，這並非第一次發生的意外，Costco好市多7日曾有一輛螢光黃汽車，也是停在手推車區，讓網友諷刺留言道「這駕照是用錢買的吧」、「他一定想說這個車位設計的好奇怪」、「一樣有繳年費，為什麼它可以停special 車位」、「好市多讓人驚喜的從來不是商品，而是顧客」。
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