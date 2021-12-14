賣場見「三寶停車法」 網友傻眼：駕駛人沒注意標示

連鎖壽司店爭鮮以一盤30元的平價形象做為號召，在現在物價齊漲的時代仍沒漲價，有網友好奇在《PTT》上詢問：憑甚麼他們可以「20年不漲價還撐到現在？」引來熱烈討論。大部分網友認為「原本利潤就很多，而且店家其實都從你沒注意到的地方把成本偷回來了」。

2021-12-14 09:56