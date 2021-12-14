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帶老婆吃喜酒包3600惹新人不爽 他不懂「真的很少嗎？」

聯合新聞網 / 綜合報導
結婚禮金示意圖。（取材自Ingimage）
結婚禮金示意圖。（取材自Ingimage）

無論婚喪喜慶，該包多少錢始終都是學不完的大學問。在PTT有鄉民分享，聽到有人帶老婆來吃喜宴，兩個人一共只包3600元，卻惹得新郎不太開心。他好奇是否有所謂行情價，疑惑「婚禮帶人包3600真的很少嗎？」

原PO表示近期身邊周遭很多人結婚，和朋友閒聊之餘聽到「他朋友帶老婆來吃只包3600」，最後搞到新郎對此不太開心。不過朋友也緩頰身為男方朋友也沒辦法拿餅，認為「兩個人包3600很多了」。

不少人點出包多少應該看縣市及場所辦在哪，有留言認為「北部3600是一人行情」，若如原PO說的2個人包3600元，不如不出席包2千元就好，「剩下1600去吃buffet更爽」。不過禮金的不成文規定已深植人心，3600元再上去似乎就得直接跳到6千元，這數字讓很多人大喊吃不消。

許多留言反而聚焦在新人身上，認為「請吃飯還要怕沒回本，這麼窮還結個屁婚」。大批鄉民表示既然都叫「請客」，期望回本甚至還嫌包得少的心態相當詭異。即便有人提議應該視辦在哪、辦多少錢決定包多少，卻也有人爆氣表示赴宴還得調查這麼多東西，不如直接「喜帖上面說不包多少錢不要來」，完全辜負紅包祝福的心意。

婚禮示意圖。圖／取自：ingimage
婚禮示意圖。圖／取自：ingimage

結婚 紅包 喜宴 PTT

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