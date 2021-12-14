自家停車位常被鄰居佔用？網推薦一神物「裝下去就對了」

都市裡停車一位難求，所以很多人都會買車位或租車位，只為了讓愛車有個家。試想，當你忙碌一整天開車回到家中停車場，卻發現自家車位遭人佔用，鄰居的車大喇喇停在你的車位，明明有都花錢買或租了車位，還得聯絡外人來移車，真的會非常生氣。

有位網友就遇到這種鳥事，他在爆怨2公社發文，說鄰居常「臨停」他家的車位，讓他非常困擾，也曾告知警衛、保全請對方不要亂停，卻都沒有效果，「想問網友還能怎麼做？」

網友幫想辦法，「管理費繳心酸的嗎？叫主委出來處理了」、「去他家門口按鈴，按到他出來移車為止」、「牆上放個價目表，攝影機裝上去」、「既然都沒法管、那你就開進去貼緊一點、然後去墾丁玩一個星期」、「我今天回家，車位也被停了，乾脆就停在它車前，然後通知管委會鎖車，罰款500元」、「直接提告侵占了，既然他都不要臉了，那就讓他更丟臉」、「如果這是你的產權，應該可以直接告侵佔吧？但如果只有使用權，只能看看管委會夠不夠力了」。

車位鎖示意圖。圖/截自爆怨2公社

有人推薦神物「車位鎖」，「我裝這個，一勞永逸！車位是自己的，就給他裝下去，主委要是靠腰，就請他先處理好外車隨意停的問題」。也有過來人放大絕，「我遇到類似情況，第一次好言告知社區及警衛，第二次再告知，第三次直接將車子堵在出入口（讓所有車都無法出入），我車擋風玻璃上貼：因為xxx害我無法停車，五小時後鄰居都跳腳，他們去罵佔車位車主，之後就沒有類似情況發生。」