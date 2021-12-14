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天使客人嗎？吃完牛排擦碗盤、疊整齊 網反轟：添麻煩

聯合新聞網 / 綜合報導
一名顧客將所有餐具碗盤擦拭乾淨，疊放整齊後離開，卻意外引起網友批評該客人行為。 圖擷自爆廢公社
一名顧客將所有餐具碗盤擦拭乾淨，疊放整齊後離開，卻意外引起網友批評該客人行為。 圖擷自爆廢公社

有些餐廳會要求顧客用膳完畢後，自行回收餐具碗盤。一名網友提問，在牛排館有顧客將所有餐具碗盤擦拭乾淨，疊放整齊後離開，問「這樣用意何在？」卻意外引起網友批評該客人行為。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」提及，去牛排館用餐，發現隔壁桌的顧客將所有餐具、碗盤擦拭乾淨，並疊放整齊。從照片中可見，所有的湯匙、刀子、鐵板、牛排醬料容器等都擦得乾乾淨淨，並將碗具疊高放在一起。原PO疑惑問道「到牛排館用完餐，離場前弄成這樣再離場的客人，用意何在？」

不少網友留言「天使客人」、「這樣是避免服務生收拾的時候摸到髒汙」、「是想體恤做餐飲的人，舉手之勞」、「我家做餐飲業的，看到客人這樣收，我都會心懷感激」、「我吃火鍋也會這樣，習慣了」、「我只知道，這客人絕對是以好心幫忙為出發點」。

但也有許多網友轟罵，這樣會帶來更多麻煩，「本來飲料杯，冰淇淋杯沒沾油，現在沾到油膩，還要多花時間洗」、「害我要多洗飲料杯的底，本來很好洗的東西，被你們弄得很難洗，多餘」、「真的要幫忙就放到推車上，不然這樣真的沒有幫到什麼忙反而增加困擾，自以為好心而已！」

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