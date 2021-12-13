新台幣狂飆出國工作划算嗎？ 他：年薪幾乎打8折

新台幣匯率今年表現超強勢，甚至登上「最強亞幣」，卻也衝擊以出口為主的台廠，持續產生匯損。一名網友則求問「出國工作還有意義嗎？」，對照過去台幣兌美元33元，如今則是27元，換算後「年薪幾乎都要打8折」。

該名網友在PTT上以「台幣愈來愈強出國工作還划算嗎？」為題發文表示，以前台幣兌「美元、日幣、歐元」都能在「33、0.33、40」，但現在變成「27 、0.25、30」，年薪幾乎都要打8折，他詢問「如果台幣再繼續飆下去，出國工作還有意義嗎？」，好奇海外吃住開銷會不會更加難以承受。

有人消極應對「就不回台了啊」，也有人說「Youtuber收入也打八折，真慘」、「一般民眾受益的就國外網購+國外旅遊」、「爽的倒是這些代理商」。

不過，有人比較台灣薪資水平，仍認為「出國領多一倍以上的薪水還是贏」、「有些產業在國內根本一灘爛泥，要高薪要去國外」，原PO也透露「周遭經驗出國通常多1.5倍稅後」。

中央銀行外匯局局長蔡烱民則分析，「Fed利率慢慢正常化過程，對資金移動方向會有一定影響」，若美國啟動升息，資金流向美國，將有助美元轉強、新台幣匯率的升值壓力也可望減輕；還有銀行主管認為，明年新台幣匯率有機會重返「28字頭」。