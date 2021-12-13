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台灣月薪5萬就算高？ 網揭「這政策」本是好意：未料造成低薪

聯合新聞網 / 綜合報導
物價攀升、房價居高不下，網友不禁開始討論「台灣低薪的原因到底從誰開始」。 圖／ingimage
物價攀升、房價居高不下，網友不禁開始討論「台灣低薪的原因到底從誰開始」。 圖／ingimage

不少人在挑選工作時，最在意的就是公司給薪的高低，但隨著物價攀升、房價居高不下的狀況，便有網友開始討論「台灣低薪的原因到底從誰開始」，話題引起不少網友們紛紛留言討論。

原PO在PTT上以「台灣從哪個時間點開始低薪的？」指出，台灣低薪世界有名，大學畢業不到三萬，四萬薪水要責任制，五萬就算高薪了，這種薪水面對高房價根本可憐，這樣的狀況不禁讓他疑惑「台灣30年前薪水還算不錯，到底哪個時間點開始走入低薪的啦？」

此文一出，便有許多網友認為是馬英九執政時期提出的「大專畢業生至企業職場實習方案」，紛紛表示「馬英九22K政策啊」、「馬當年競選廣告嘴阿扁26.7K低薪，結果自己退回22K」、「馬政府22K政策開始」、「一直都是馬英九好嗎…」、「不就馬政績22K，這麼有名怎能忘」、「22K造成定錨效應，有個垃圾價碼，後面慣老闆就開始用了」。也有些人認為其他原因，「央行低利開始」、「西進大陸開始」、「央行彭總裁上任後」、「股票分紅費用化，幹掉理工薪水」、「開放外勞才是關鍵」。

而最多人提到的22K政策，正式名稱為「大專畢業生至企業職場實習方案」，其實是當時馬英九政府時期受到全球金融海嘯影響，失業率飆高，因此推行該計畫，並由教育部主辦，以實習的名義提供近三年大專畢業生1年期工作機會，由政府補助企業每人每月本薪2萬2000元及勞、健保費用4190元共26190元。對此，仍有部分網友認為，「原本是好意的政策…結果被企業亂搞，如果沒有當年的22K政策，現在薪水應該不會這麼慘，馬英九也算很衰」。

馬英九 薪水 金融海嘯 PTT 高薪

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