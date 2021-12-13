捷運上廁所突被開門！維修工「往下多看兩眼」女崩潰：很噁心

日前，一名女網友在捷運站上廁所時，竟遇到有維修工人突然將廁所門打開，更往她的下面多看兩眼，讓她不禁崩潰大喊「我想之後可能真的很害怕在捷運上廁所了吧。」

原PO在Dcard上以「在捷運廁所突然被清潔人員開門」為題發文分享，自己在8日下午的某捷運站內上廁所，正當她準備擦屁股的時候，突然聽到有人敲門，一邊能聽到一男一女在聊天，當下只聽到兩人在討論廁所內有沒有人。這時，令原PO覺得奇怪的是，自己明明是在捷運站的女廁裡，怎麼會出現男生的聲音。

隨後，便開始有人敲她這間的門，並同時出現有聲音在詢問「我是問妳現在有沒有值班人員」，沒想到還沒來得及讓原PO反應過來，她的門就迅速被打開，接著一位維修阿伯出現在眼前，而她則下意識將門推上，重新鎖起來。

「從頭到尾完全沒跟裡面的我詢問。」原PO氣憤表示，聽他們在那邊聊天，還以為敲錯門，沒想到竟然會有人直接開自己的門。她補充道，若看到自己的是女生清潔員就算了，但偏偏是名男性的維修工人，且他當下第一反應不是馬上撇頭，而是後退了一步說裡面有人啦，但眼睛明顯多偷看自己兩眼，還往下體看，讓她不禁崩潰「那眼神真的超級噁心！」

然而，一旁的清潔阿姨雖連忙解釋兩人剛剛已有敲門示意，卻沒有得到任何人的回應，便覺得廁所內沒有人，而那位維修工人只在旁邊不發一語，直接進廁間檢查衛生紙架。對此，原PO也不禁傻眼直呼「到底誰知道你們在說什麼？前面敲兩次門，後面就在聊天，誰知道你們要突然開門啊？當下真的覺得又氣又委屈又丟臉，不僅阿伯的眼神很噁心，連清潔阿姨也一副是我自己的問題。」

把此事件發到網路後的當晚，原PO有接到捷運主管的來電，除了致歉，也承諾會進行內部教育，還提出10張免費搭乘券作為賠償，但如此誇張的經歷也讓她不禁無奈，「這幾天幾乎天天都睡不好，甚至還會做惡夢，平常突然想到這件事情，都會忍不住淚水，真的覺得很煩，事情趕快解決就好了，願自己心情能趕快平復下來。」