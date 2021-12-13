女友列「全家人聖誕禮物」清單要他買 一家4口都要名牌貨

聖誕節將至，街上瀰漫濃厚過節氛圍，許多人都開始準備交換禮物、跨年等活動。有網友抱怨，他的女朋友要求他送禮物給她與她的家人，甚至列出禮物清單，包括名牌香水、專櫃口紅、名牌皮夾等等，他反過來要求女友送禮給自己父母，女友卻說「還沒嫁進去憑什麼送禮？」還大罵他是渣男，讓他氣到崩潰。

一名網友在爆料公社發文表示，他的女朋友要求聖誕節必須送禮給她與她的爸爸、媽媽、妹妹，且禮物分別要求名牌皮夾、名牌香水、專櫃口紅。該網友傻眼表示，「這是哪招啊？真當我是年收入破百的人嗎？我只是個跑業務的耶」。

該網友指出，女友本人則要求他送禮加上請吃大餐，他反過來詢問女友要送自己爸媽什麼時，女友卻回應「又還沒嫁進你家憑什麼要買東西送你爸媽？」他怒指「啊我是娶妳當妳家女婿了嗎？憑什麼我就要送妳爸媽而我爸媽妳不用送？這公平嗎？」女友最後甚至在餐廳大哭罵他渣男，還傳簡訊要分手。

其他網友也傻眼留言「當你聖誕老公公喔」、「分手吧，雙標真的沒意思，以後在一起還不被榨乾」、「請問是什麼節日，禮物需要連家人的一起買？我是女生，我也沒辦法接受這樣欸」、「跟我好像，我先生也是這樣，每到節日都想要禮物驚喜，而我卻無法給予，他就說要離婚」。