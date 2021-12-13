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女孩為何便當「反著吃」？真相曝 上萬網友讚：生活智慧王

聯合新聞網 / 綜合報導
圖擷自《爆廢公社二館》
圖擷自《爆廢公社二館》

用餐時若被菜汁噴濺到衣服，相當難清洗，如果剛好是在外用餐時，更是麻煩。一位網友分享女兒吃便當的習慣，為了不讓食物掉的到處都是，都是把餐盒反過來放。貼文曝光，吸引2.3萬人按讚，驚呼「長知識了」。

一位網友在《爆廢公社二館》發文寫道，很久以前就發現女兒吃便當時，都會將餐盒反放，盒蓋朝向自己這一面，問她為何這樣吃東西，女兒說「這樣才不會掉的到處都是」，令他驚訝「吃過這麼多的餐盒，原來這才是正確的吃法」。

貼文吸引2.3萬按讚，紛紛留言「長知識了」、「生活智慧王」、「好聰明！發明餐盒的人估計都沒想到」、「這樣也不怕滴衣服欸」、「好聰明！圍兜兜的概念！」、「我也要這樣教我兒子」、「我也是這樣吃…食物咬斷掉下，就會滑回便當盒裡」、「小孩受到社會的潛規則影響較少、富有想像力，有時的舉動和說出來的話真的很一針見血」、「我由衷崇拜這女孩」。

雖然小女孩用餐盒的方式，思維讓眾人讚賞，但也有人覺得餐盒反放的話，「我覺得這樣我看不到食物，好吃的感覺就沒了」、「真的很棒！可是，像我喜歡把排骨和雞腿留最後吃，就沒地方放了」。總之，用餐方式隨個人習慣，「其實沒有絕對的對錯，只要說得出優缺點都值得鼓勵」。

便當

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