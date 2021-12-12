飯店浴室出現「服務鈴」？ 網友曝真實功能：超方便

飯店有許多高級設備，日前有網友在入住飯店後，發現浴室出現一顆「黏在牆上的金屬球，用手拉頂端，還可以拉出長條金屬線，令他好奇「這個是做什麼用的？」對此，有網友解答「是很實用的伸縮曬衣繩」，可以把線拉到另一端固定。

一名網友在「爆系知識家」臉書發問，他入住飯店時，發現浴室牆上黏了一個金屬球，頂端可以拉出一條長線，但他百思不得其解，不知道這條可伸縮的線究竟是拿來做什麼的，因此好奇向眾網友發問。

一名網友發現入住的飯店浴室有「金屬球」，好奇問大家後才得知是「伸縮曬衣繩」。圖擷自 「爆系知識家」臉書

文章曝光後，有網友同樣沒看過這項裝置，驚訝表示「第一次看到，好特別」、「我還真不知道這是什麼，長知識了」，還有人猜是「服務鈴」、「密室逃脫用的開關」、「練三頭肌用的」、「搶答用的鈴鐺」、「叫外送的裝置」，這些幽默回應讓人笑翻。

不過，專業網友看了之後，指出「這是曬衣服用的，在這裝置對面有個母座，扣上去就可以曬衣服了」、「把一端的線拉長到對面，勾住曬衣服用」。但有網友提醒，這種金屬線不能掛太重的物品，只能放毛巾跟衣服，不適合拿衣架掛在上面，會變形為V字型，而且若曬太多件衣服，曬衣線無法負荷，還有可能會反彈導致受傷。