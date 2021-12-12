平價麵館月薪開「這數字」徵人 他驚呼：比當工程師還多

餐飲業薪資範圍大，一名網友日前在新竹科學園區的平價麵店發現「招募廣告」，餐飲業正職的薪水達4萬3千元，且福利齊全「月休六天、享三節、年終獎金」，讓他看了直呼「薪水快比竹科工程師高了」，底下網友點出關鍵在於「餐飲業越來越難請到人」。

一名網友在Dcard發文指出，他在新竹某間晶圓代工廠上班，工作需要半年輪一次日夜班，夜班津貼加上去後薪資可破5萬，加上年終、分紅有5-6個月，但看到餐飲業給出月薪4萬3千元，驚呼「正職的月薪竟然快要比我在竹科當工程師的月薪高了」，因此他好奇，「有沒有從事餐飲業的人，可以分享正職的薪水都可這麼高嗎？」

文章曝光後，引起網友熱議，有人點破關鍵在於「餐飲業越來越難請到人，所以薪水會飆高」、「現在餐飲真的很難請人的感覺，看過火鍋店月薪3萬多，便當店起薪3萬9千元」、「餐飲一直很缺人，休假少久站苦力勞動，好處是門檻低」。

但也有人認為「月休只有6天差很多」，直言「月休6天跟月休8天就差了至少3000，通常餐飲業的正職都是沒有加班費的，你看不到的成本多的」、「餐飲業做過一次就不會想再去了，加班是常態而且沒有加班費的，有的還要輪兩頭班真的時間都浪費了」、「我朋友就是畢業後去做餐飲正職，起薪3萬8千元，加全勤等獎金就4萬以上了，只是餐飲很吃體力活，而且下班不能準時走是常態」。