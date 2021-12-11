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小吃店菜單驚見豬肉「罕見部位」 網友喊「噁心」釣老饕分享

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友在菜單發現「豬牙齦」，好奇問大家有沒有吃過，引出老饕大讚「超好吃」。圖擷自PTT
一名網友在菜單發現「豬牙齦」，好奇問大家有沒有吃過，引出老饕大讚「超好吃」。圖擷自PTT

台灣有許多小吃店都販售豆乾、海帶、滷蛋等料理，有些店家會販售豬肝、雞心、大腸等動物內臟，但都還算常見。日前有一名網友分享，他到某間小吃店吃飯時，看到菜單上這一道「豬牙齦」，讓他直呼「還真的第一次看見」，沒想到許多網友覺得「超好吃，必點」。

一名網友在PTT表示，他造訪擁有60幾年歷史的切仔麵店，發現菜單上有很多神奇器官，像是「豬舌、豬肺、管頭、軟管、咽管、豬心」，其中還有從沒看過的「豬牙齦」，讓他好奇「大家有吃過豬牙齦嗎？」

許多網友看了直言「好獵奇的食物」、「第一次聽到豬牙齦」、「到底豬哪裡不能吃的，有夠噁心」、「第一次聽到有這種東西」、「感覺比整張的豬頭皮恐怖」。

有吃過的網友大讚「超好吃，必點」、「很好吃欸」、「好吃啊！早上才吃過的」、「非常好吃，但少見，菜單有的話必點」、「第一次吃覺得好吃，發現是牙齦就不敢吃了」。

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