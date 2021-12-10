新買奶粉打開竟結塊！網專業解析「正常」 還教簡易判別方法

不少人吃早餐時都會搭配牛奶，有人喜歡買奶粉回家沖泡，但有一名女網友在臉書表示自己在大賣場買了一罐奶粉回家，沒想到打開後卻發現裡頭都是結塊，讓她懷疑是否正常。貼文一出就有內行人專業解釋，並提供簡易的判斷方法。

原PO在「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書貼出照片表示，11月到好市多買了一款知名品牌的奶粉，日前打開想泡牛奶來喝，沒想到卻看到裡面的奶粉滿滿都是結塊。她說開封時有聽到「啵」開啟的聲音，確定奶粉有密封，之前喝別的品牌奶粉也沒發現這種情形，因此讓她很想知道這樣是否是正常的？

不少人都認為這是正常的，「正常，靜電的關係」、「乳脂成份高會這樣，除非結塊很硬，甚至底下粉狀也固化，否則這狀況可安全食用無疑」、「只要結塊輕輕一壓就碎掉，那就不是受潮，這是正常的」、「正常啊，湯匙用一下就會散開了」、「我買的也是，第一次碰到，但用湯匙壓一下就會散開，不影響」、「搖一搖應該就散了」。

還有內行人專業解析，「剛買來的奶粉就有結塊是正常的結塊，因為奶粉在運送的過程中，乾燥的環境下，顆粒之間很容易因為互相碰撞而起靜電，粉末之間就會互相吸引而產生團塊了」，他還提供一個判斷奶粉好壞的簡易方法，「只要拿湯匙輕輕的撥撥看塊狀物質，如果純粹是靜電，湯匙輕輕一撥弄，只要結塊團狀會分離恢復為粉末狀的，代表這就不是因為奶粉變質造成」。