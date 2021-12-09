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高雄「3命案透天」賣2600萬不可貸款 網嘆：連凶宅都買不起

聯合新聞網 / 綜合報導
房價高漲，連凶宅的價格都讓網友感嘆買不起。示意圖／ingimage
房價高漲，連凶宅的價格都讓網友感嘆買不起。示意圖／ingimage

曾經出過意外的房屋，通常因難以出售，價格往往相對低廉。不過近日有網友分享一則售屋資訊，為高雄一間曾發生3人輕生案件的房屋，但這間凶宅的價格不但沒有降低，且開價高達2600萬元，讓許多網友看了紛紛大嘆「連凶宅都買不起」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文分享一則出售房屋的文章截圖，其中可以看見，該物件被取名為「有故事的房子」，位於高雄市三民區，地坪26.31坪、總建坪56.17坪，屋齡將近37年，並特別備註前屋主的兒子、媳婦、親家母，3人曾於該房屋一樓輕生，現在轉手開價2600萬元。

貼文中還強調，這件房屋屬於特殊物件，無法貸款購屋，意即若想購買這間屋子，必須妥妥準備好2600萬元；除此之外，文中描述這間房子「臨路透天，店住皆宜」，呼籲投資客盡快下手這間物美價廉的物件，並寫下「推薦無神論的您入手」。

該售屋貼文引起網友熱議。圖擷自facebook
該售屋貼文引起網友熱議。圖擷自facebook

貼文曝光後，掀起網友熱議，許多人不禁大嘆「就算能對抗凶屋，這價格也沒辦法參戰」、「這價錢比發生過意外還可怕，這才是大家怕的地方」、「我連凶宅都買不起」、「連凶宅都打不了房價」、「鬼都住不起」、「不是有沒有鬼的問題，是沒2600萬的問題」、「賣家有夠凶」。

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凶宅 爆廢公社 透天 高雄市

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