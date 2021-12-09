結帳才知道！全聯「隱藏服務」爽領千元 她讚超貼心

不少人會將電子發票存入手機載具或是存入店家會員App裡，若在手機載具上中獎時還能自動匯入帳戶，相當方便。就有一名網友表示，日前使用全聯App結帳時被店員告知中獎1000元，還能現領，讓她直呼真方便，意外得知全聯的「隱藏服務」。

一名女子在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」表示，自己到全聯買東西，使用「全聯支付」App結帳時，被櫃台店員告知「中1000元發票要領嗎？」意外發現原來全聯有這種隱藏服務，會通知中獎的雲端發票，再詢問是否要提領出來，讓她當下領到現金，大讚「全聯服務讓人喜歡」。該文也引起不少網友熱議，表示真的不知道有這種服務，「好人性化」。

除了現領獎金外，有專業級的網友表示，可以把全聯福利卡的電子載具歸戶在「歸戶財政部電子發票整合服務平台」，連動手機條碼（載具），再設定領獎帳戶，如此一來，便能在中獎後直接自動匯到指定帳戶。

網友也好奇，是否中獎時需要如同超商一樣扣2至4元的「印花稅」？對此財政部曾建議民眾應該要設定雲端發票，並且歸戶和匯款帳戶設定「全套做到底」，未來幸運中獎時，就能將全額的獎金自動入帳，不會少領1塊錢，意即不會扣印花稅。