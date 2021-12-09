他沒用過電熱水壺拿去「開火加熱」 瓦斯爐全毀慘照曝光

許多廚房器具雖然方便，但瓦斯、電器等等產品畢竟具有潛在危險性，如果使用不慎，很可能會出現意外的災情。最近一位日本網友，就碰上在使用熱水壺時，所發生的意外狀況。

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「KoseVBass」最近分享，表示他有次想要燒熱水，但是還有線上會議要開，分身乏術之下，只好拜託朋友幫忙，請對方用電熱水壺燒熱水。

沒想到他的朋友其實從沒使用過電熱水壺，因此誤將插電使用的機械，放在瓦斯爐上開火加熱。後來KoseVBass聞到房間散發異味，跑出房間察看，才發現事情不妙。即使緊急處理，沒讓火勢進一步擴大，但整個熱水壺底部幾乎融化，明顯不可能再使用，只留下一張殘骸的現場照片。

許多網友見照後紛紛表示「好扯啊」、「騙人的吧」、「這什麼鬼東西」、「某種意義上的天才」、「這廚房還能用嗎」、「水還沒沸騰，情緒就先沸騰了」、「感覺要長出什麼怪東西了」、「為什麼會放到火上加熱啦」、「看材質也知道不能靠近火吧」、「跟我前女友做的料理一樣」。