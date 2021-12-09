快訊

警覺性低？離職實驗員染疫卻「自行就醫」 陳時中要查

染疫實驗員搭北捷「雙北趴趴走」 確診足跡一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他賣「底價豪宅」49.5萬 網友心動後曝殘忍1事實：睡一半恐被載走

聯合新聞網 / 綜合報導
一名男子賣「底價豪宅」基本款只要49.5萬起，聲稱可置產，引起網友嘲諷。（翻攝自臉書社團大台北租屋網 房東盡量PO）
一名男子賣「底價豪宅」基本款只要49.5萬起，聲稱可置產，引起網友嘲諷。（翻攝自臉書社團大台北租屋網 房東盡量PO）

高房價在台灣似乎是無解的問題，年輕人想靠自己買房難上加難。就有一名賣家賣「底價豪宅」，基本款只要49.5萬起，引起網友注意，不過該「豪宅」裡頭雖然裝潢華麗，但被網友發現外型其實就像高級的貨櫃屋，並點出殘忍關鍵：「沒有土地啊！」笑稱真的是買得起的「房子」。

一名男子在臉書社團「大台北租屋網 房東盡量PO」刊登「豪宅照」，強調該房子為「底價豪宅」、坪數約7坪，基本款不含裝潢為49.5萬元起，有多種款式，若要裝潢另加30萬元起，裝潢好的整體重量約7噸重。從照片發現內部裝潢過後的模樣像極一般住宅的房間，頗具設計感，但外頭像極「高級版」的貨櫃屋，立刻引起網友討論，搞笑稱「我們買得起」，要邀朋友一起買，「老了一起當鄰居」。

「底價豪宅」也有漂亮的衛浴設備，但讓網友好奇，管線要怎麼接。（翻攝自臉書社團大台北租屋網 房東盡量PO）
「底價豪宅」也有漂亮的衛浴設備，但讓網友好奇，管線要怎麼接。（翻攝自臉書社團大台北租屋網 房東盡量PO）

網友表示，「買什麼南港，買這個就好啦」、「比大學學費還便宜」、「我要買十間」、「買一間房在學校操場，每天睡到自然醒。」、「不錯，地震來了完全不用怕，別人都倒光了自己還有一間小屋。」、「確定不是豪華點的流動廁所。」

也有網友點出殘酷事實，「有夠好笑來賣房子，可是大家就是沒錢買土地，還說有空地就可以放。」、「這個放在大安區才是奢侈品」、「不能到處亂放呦，亂放的話會被當作大型廢棄強制丟棄。」、「哪天睡到一半被吊走」，被笑稱真的是「直接買房」。

裝潢過後的「底價豪宅」，內部看起來與一般民宅無異。（翻攝自臉書社團大台北租屋網 房東盡量PO）
裝潢過後的「底價豪宅」，內部看起來與一般民宅無異。（翻攝自臉書社團大台北租屋網 房東盡量PO）

Po文者面對網友的回應，澄清該房並非貨櫃屋，而是「鋼骨結構H（型）重型鋼構屋」，外牆為人造石，提到最高可疊3層樓，可以去租地使用，「可找自己喜歡或適合的地，只要有兩個停車位大即可，租（土地）一年成本也不高。」還稱在外租屋到頭仍一場空，但買這房子就能「置產」。

原po表示，「底價豪宅」裝潢好的整體重量約7噸重，也有對外窗。（翻攝自臉書社團大台北租屋網 房東盡量PO）
原po表示，「底價豪宅」裝潢好的整體重量約7噸重，也有對外窗。（翻攝自臉書社團大台北租屋網 房東盡量PO）

延伸閱讀

她吃藥燉土虱驚見一團「異形觸手」？網友喊噁、他出面曝真相

舊電梯更新要400萬 他怨「管理費漲價」理由曝光 網：超合理

多為年輕人！台南熬夜排隊買房奇景 仁德開價3字頭

必收！她問「阿堂鹹粥江湖地位哪家店能比？」 釣出整串台北美食名單

相關新聞

高雄「3命案透天」賣2600萬不可貸款 網嘆：連凶宅都買不起

曾經出過意外的房屋，通常因難以出售，價格往往相對低廉。不過近日有網友分享一則售屋資訊，為高雄一間曾發生3人輕生案件的房屋，但這間凶宅的價格不但沒有降低，且開價高達2600萬元，讓許多網友看了紛紛大嘆「連凶宅都買不起」。

北漂生活年花40萬！他曝支出明細 網見「這1項」歪樓：賺不少

不少人為了爭取更好的工作機會和薪資，選擇北漂打拚，對此，就有一名北漂族透露，自己在台北生活多年，一年生活費40萬左右，還貼出總支出明細表，好奇問道「台北生活費一年40萬正常嗎？」引發網友熱烈討論。

結帳才知道！全聯「隱藏服務」爽領千元 她讚超貼心

不少人會將電子發票存入手機載具或是存入店家會員App裡，若在手機載具上中獎時還能自動匯入帳戶，相當方便。就有一名網友表示，日前使用全聯App結帳時被店員告知中獎1000元，還能現領，讓她直呼真方便，意外得知全聯的「隱藏服務」。

他沒用過電熱水壺拿去「開火加熱」 瓦斯爐全毀慘照曝光

許多廚房器具雖然方便，但瓦斯、電器等等產品畢竟具有潛在危險性，如果使用不慎，很可能會出現意外的災情。最近一位日本網友，就碰上在使用熱水壺時，所發生的意外狀況。

他賣「底價豪宅」49.5萬 網友心動後曝殘忍1事實：睡一半恐被載走

高房價在台灣似乎是無解的問題，年輕人想靠自己買房難上加難。就有一名賣家賣「底價豪宅」，基本款只要49.5萬起，引起網友注意，不過該「豪宅」裡頭雖然裝潢華麗，但被網友發現外型其實就像高級的貨櫃屋，並點出殘忍關鍵：「沒有土地啊！」笑稱真的是買得起的「房子」。

必收！她問「阿堂鹹粥江湖地位哪家店能比？」 釣出整串台北美食名單

台南知名「阿堂鹹粥」一碗漲到200元的新聞延燒好多天，財經網紅胡采蘋緊追時事，她問「在台北有什麼小吃店或餐飲店是像阿堂這種江湖地位可以拿出來討論？」引發熱烈討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。