他賣「底價豪宅」49.5萬 網友心動後曝殘忍1事實：睡一半恐被載走

高房價在台灣似乎是無解的問題，年輕人想靠自己買房難上加難。就有一名賣家賣「底價豪宅」，基本款只要49.5萬起，引起網友注意，不過該「豪宅」裡頭雖然裝潢華麗，但被網友發現外型其實就像高級的貨櫃屋，並點出殘忍關鍵：「沒有土地啊！」笑稱真的是買得起的「房子」。

一名男子在臉書社團「大台北租屋網 房東盡量PO」刊登「豪宅照」，強調該房子為「底價豪宅」、坪數約7坪，基本款不含裝潢為49.5萬元起，有多種款式，若要裝潢另加30萬元起，裝潢好的整體重量約7噸重。從照片發現內部裝潢過後的模樣像極一般住宅的房間，頗具設計感，但外頭像極「高級版」的貨櫃屋，立刻引起網友討論，搞笑稱「我們買得起」，要邀朋友一起買，「老了一起當鄰居」。

「底價豪宅」也有漂亮的衛浴設備，但讓網友好奇，管線要怎麼接。（翻攝自臉書社團大台北租屋網 房東盡量PO）

網友表示，「買什麼南港，買這個就好啦」、「比大學學費還便宜」、「我要買十間」、「買一間房在學校操場，每天睡到自然醒。」、「不錯，地震來了完全不用怕，別人都倒光了自己還有一間小屋。」、「確定不是豪華點的流動廁所。」

也有網友點出殘酷事實，「有夠好笑來賣房子，可是大家就是沒錢買土地，還說有空地就可以放。」、「這個放在大安區才是奢侈品」、「不能到處亂放呦，亂放的話會被當作大型廢棄強制丟棄。」、「哪天睡到一半被吊走」，被笑稱真的是「直接買房」。

裝潢過後的「底價豪宅」，內部看起來與一般民宅無異。（翻攝自臉書社團大台北租屋網 房東盡量PO）

Po文者面對網友的回應，澄清該房並非貨櫃屋，而是「鋼骨結構H（型）重型鋼構屋」，外牆為人造石，提到最高可疊3層樓，可以去租地使用，「可找自己喜歡或適合的地，只要有兩個停車位大即可，租（土地）一年成本也不高。」還稱在外租屋到頭仍一場空，但買這房子就能「置產」。