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防三寶神器？他外送箱貼「超大鏡子」 有人痛批有人讚

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享，某天路上見到一外送員的外送箱背面竟貼上超大片的鏡子。 圖／《爆廢公社公開版》
一名網友分享，某天路上見到一外送員的外送箱背面竟貼上超大片的鏡子。 圖／《爆廢公社公開版

現在的外送行業十分發達，不少人都會利用訂外送來解決三餐所需，也常常會在大馬路上看到外送員在送餐的身影，然而日前一名網友就分享，自己某天在騎機車在路上，等紅燈時停在外送員的後面，發現對方的外送箱背面竟然貼上超大片的鏡子，讓他不禁火大怒喊「是想害死人？」

原PO在臉書社團《爆廢公社公開版》發文分享，自己在桃園騎車停紅燈時，意外發現前方外送員的箱子後側貼上一張A4大小的鏡子，氣得大罵「請問這位先生／小姐，是怕你後面的不是人？還是想害死人？」他補充道，這名機車騎士裝鏡子就算了，還裝這麼大一片，便好奇提問「求解其他廣大網友，裝鏡子用意在哪？」

此文一出，便有專業網友解釋，這樣的設置是專門對付打遠光燈的車子，讓當事人知道有多刺眼，「意思：你照我大燈，我們誰都不要好過」、「很棒啊，專治遠光燈」、「讓遠光仔嚐嚐自己的遠光燈啊」、「給遠光仔的啊，自己造孽自己擔」、「我也想裝！不然太多智障了，沒事一直開遠燈！」

然而也有其他留言歪樓表示，「作為他人的借鏡」、「停他後面還可以自拍一下，好像不錯」、「看了都想停紅燈時整理一下儀容」，甚至還有網友搞笑表示靠這鏡子順利化好妝，「我本身也會使用這種行動式化妝台來上妝，順利畫好口紅眼影，真的很感謝出門會帶鏡子的騎士」。

爆廢公社 外送員

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