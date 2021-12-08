好市多驚現「終極三寶」超狂停車法 網笑：怎麼做到的？

美式賣場好市多是不少家庭購買日常必需品的地方，但因顧客眾多，在熱門時段的停車位就一位難求。對此便有一位網友分享，她在好市多停車場看到一輛汽車竟停在「購物推車回收格」裡，讓不少網友笑翻喊：「一樣有繳年費，為什麼他可以停special車位！」

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」中發文分享，某天自己在逛好市多時，看到一台汽車竟停在停車場的「購物推車回收格」裡，且車輪還橫跨兩大格，讓她不禁喊「第一次看到這種的！」

一位網友分享，她在好市多停車場看到一輛汽車竟停在「購物推車回收格」裡。 圖／Costco好市多 商品經驗老實說

此文一出，許多網友也不禁紛紛回應，「他開進去沒覺得很奇怪嗎」、「只要我不尷尬，尷尬的就是別人」、「我看到就會直接把推車放他後面」、「車主心裡的OS：這個車位好特別，車位標線還立體的」、「一樣有繳年費，為什麼他可以停special車位」、「一位難求，所以停兩位」、「原來是停車的，長知識了」、「大家都誤會了～這是新款的購物車」。

但也有許多網友驚嘆，「只有技術高超的才能這樣停」、「位置停得挺正的」、「好啦停車技術也不錯啦，但我會在他車後面多放幾台推車」、「傳說中的高手」、「停車技術真好」、「這是異常的高手，來人呀，使用推車戰術伺候」、「不得不說，停車技術還算可以，輪胎還蠻置中的」。