舊電梯更新要400萬 他怨「管理費漲價」理由曝光 網：超合理

社區大樓每年必繳管理費，以維護大樓內的公共設施。一名網友抱怨社區要「調漲管理費」，目前每坪為60元，從明年開始要調漲為每坪70元，其中一項理由為大樓共有4部電梯要更新，費用高達400萬，令他不禁直呼，「電梯的更新費用真的需要這麼高嗎？」。

一名網友在PPT「home-sale」版發文，他收到管委會通知的開會文件，內容除了當日會議流程外，還有本次最重要的要討論的議題「調漲管理費」，社區大概約10~15年的電梯大樓，目前管理費是每坪60元，管委會打算從明年起調漲為每坪70元，理由為「一般社區每月收支多以20％以上盈餘為標準」、「鄰近社區每坪收65~70元,附近新建案收每坪100元」、「社區每月幾乎無盈餘」、「社區運作逾10年，重大修繕項目已箭在弦上」。

重大修繕項目其中一項是四部電梯更新費用估計要400萬，且每個社區的戶數、公設都不一樣，拿其他社區的管理費來對比有失公允，目前社區的管理費存款還有約700萬元，於是原po想問問，「上述理由是否可作為調漲管理費的充分理由呢？」、「各個項目的估價是否有高估？」。

網友紛紛表示，「電梯真的很合理」、「你們再不漲價，以後大樓就等著跌價」、「我們社區一年光保養大理石地板的費用就100（萬）了」、「去年也調，大樓保養費只會逐年增加，而且是必然」、「一台電梯換個纜繩零件什麼的100萬就沒了，很正常啊」、「電梯是更新，不是一般保養，四部400萬應該還好吧」、「電梯20年差不多了，這應該是先拋出的議題，這筆基本上都是一般大樓最大筆的支出，先講沒壞處，免得隔年就要換，結果一堆人在哭啊」、「省小錢公設沒好好維護，吃大虧」、「電梯使用關乎安全問題，這種錢不要省…」、「蠻合理的，才多十元，把社區整理亁乾淨淨的，蠻好的」。