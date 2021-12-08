不參加公司交換禮物「遭冷嘲熱諷」 新人嘆：茶水間變地獄
接近年末，不少公司在聖誕節會安排交換禮物活動，但若強迫員工參加，就會造成一些人的困擾。有一名剛入職的新人便抱怨，自己原本就不打算參加公司內部舉辦的交換禮物，但沒想到卻被同事排擠，更遭受言語嘲諷，讓她十分無奈。
原PO在臉書社團《匿名公社》上發文表示，自己原本就是很內向的人，剛到職3個月跟公司的人也不熟，就不想要參加公司舉辦的聖誕晚會和交換禮物。
公司甚至把禮物的金額限定在5百到7百間，她補充道，自己目前是在外租屋，再加上還有學貸要繳，甚至每天限制自己只能有150元餐費，而這交換禮物的金額已讓他無法負擔，不禁嘆道「我實在沒多的錢去買禮物，但卻因此被約談還被同事排擠，今天甚至連午餐也沒幫我訂，午餐是公司出錢的，她們沒訂到我的就代表我要自己花錢去買」。
而這樣針對性的行爲，讓原PO忍不住淚崩在茶水間，沒想到此舉竟又被其他同事冷嘲熱諷，戲謔她「現在年輕人很沒用這樣就哭、爛草莓」，讓她感到無奈「明明我是來工作賺錢的，不是來花錢玩交際的好嗎？」
此文一出，許多網友紛紛建議「花點小錢在人際關係上，妳會發覺這點小錢花得值得」、「交換禮物應該只是導火線，平日的接觸可能問題更大」、「以我自己的經歷告訴妳，學會交際，妳可能走得更順」、「名義上是500+，但實際上妳拿出去的東西不見得真的要500+啊，妳要學會變通，這不是給現金的」。
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