聽新聞
test
0:00 / 0:00
他這樣吃臭豆腐遭友人嫌棄 老饕反讚「內行人吃法」
臭豆腐是許多人從小吃到大的台灣美食，再加上爽脆的台式泡菜，簡直是絕配。一位網友分享臭豆腐的習慣吃法，卻被朋友嫌吃法太詭異，令他不解。貼文曝光，許多人表示這才是「內行人吃法」。
一位網友在《PTT Gossiping》板發文表示，和朋友相約吃飯，點了盤臭豆腐，自己吃臭豆腐時，習慣先在豆腐上挖個洞，塞入附的台式泡菜、加點辣椒、蒜頭，然後一口吃下，覺得超美味的，但卻被朋友嫌棄吃法太詭異了，令他不解，問「大家臭豆腐都是這樣吃嗎？」
貼文曝光，有網友留言「從來沒看過」、「你直接把泡菜放上面不是一樣嗎」、「不會累嗎」、「小不拉嘰的就別麻煩了了」、「我比較喜歡分開，泡菜清口」、「嘴破火氣大真的不建議這樣吃」。
不過，更多人稱讚原PO是「內行人吃法」、「這是官方吃法沒錯啊」、「台中人，我就這樣吃」、「彰化人，小時候買的臭豆腐就是這樣吃」、「中部都這樣吃啊」，還有人提醒「你忘了吸湯汁」、「顛倒了，挖洞先塞醬再蓋泡菜」，建議「加韭菜末更好吃」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言