他這樣吃臭豆腐遭友人嫌棄 老饕反讚「內行人吃法」

臭豆腐是許多人從小吃到大的台灣美食，再加上爽脆的台式泡菜，簡直是絕配。一位網友分享臭豆腐的習慣吃法，卻被朋友嫌吃法太詭異，令他不解。貼文曝光，許多人表示這才是「內行人吃法」。

一位網友在《PTT Gossiping》板發文表示，和朋友相約吃飯，點了盤臭豆腐，自己吃臭豆腐時，習慣先在豆腐上挖個洞，塞入附的台式泡菜、加點辣椒、蒜頭，然後一口吃下，覺得超美味的，但卻被朋友嫌棄吃法太詭異了，令他不解，問「大家臭豆腐都是這樣吃嗎？」

貼文曝光，有網友留言「從來沒看過」、「你直接把泡菜放上面不是一樣嗎」、「不會累嗎」、「小不拉嘰的就別麻煩了了」、「我比較喜歡分開，泡菜清口」、「嘴破火氣大真的不建議這樣吃」。

不過，更多人稱讚原PO是「內行人吃法」、「這是官方吃法沒錯啊」、「台中人，我就這樣吃」、「彰化人，小時候買的臭豆腐就是這樣吃」、「中部都這樣吃啊」，還有人提醒「你忘了吸湯汁」、「顛倒了，挖洞先塞醬再蓋泡菜」，建議「加韭菜末更好吃」。