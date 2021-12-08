買菜數量錯他端出「香菜全席」網：想衝去你家吃

香菜因為其特殊香氣，有些人喜歡什麼食物都加一些提味，卻也有人打死都不吃。臉書《廚藝公社》有網友貼出一張照片，表示因為買錯數量，作了一整桌滿滿「香菜料理」，壯觀場面讓許多網友讚嘆，更有人戲稱是「上帝的料理」。

原貼文網友似乎是從事餐飲業，他表示，「芫荽下錯數量，只能這樣搞了」，並附上一張長桌上有20多道菜的照片，每道菜上都堆了滿滿的香菜。他還補充「多吃香菜才能打通任督二脈」，還說其實香菜可以整根含根部，直接下去煮火鍋。

許多網友看到滿滿的香菜都大呼美味，有人笑稱「根本炫富，香菜很貴只能買幾根」、「滿漢全席」、「這個好，香菜才是主角」、「希望我的晚餐也是這樣」、「我可以幫你吃」；但也有無法接受的網友表示厭惡「香菜惡魔黨的宴會...」、「好噁～～～～都聞到味道了」、「香菜又不是不能儲存，有人會這樣搞？」