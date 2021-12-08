胡椒去中藥行買才專業？ 內行曝1關鍵：拿起來聞就知道了

一般民眾要購買胡椒鹽都會去賣場，不過一名網友表示，聽說去中藥行買胡椒才專業，令他不禁好奇，「去中醫診所買不是更有保障且不含重金屬」，此文一出，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在PTT「八卦版」發文，他聽說買胡椒要去中藥行買才專業，於是疑惑，「不能去中醫診所買嗎？感覺更有保障且不含重金屬，有沒有八卦？」，此文一出引起不少網友熱烈討論，還有中藥行老闆提出解答。

網友紛紛表示，「我都買當天現磨的，那個香氣真的很猛」、「中藥房的你拿起來聞就知道了」、「每家中藥行的香氣跟辣度還不太一樣」、「家附近有，香氣真的很讚」、「中藥行胡椒是真的好吃」、「咖哩粉也能去中藥行買啊～」、「以前在中藥行工作過，現場磨完直接包裝，沒有加一些五四三的」、「以前家裡開早餐店，真的都是去中藥行買的」、「中藥行50元可以買到一大包煮胡椒蝦」。

不過，有網友則認為，「去蝦皮買小磨坊大包裝還比較實在」、「我都自己種」、「專業的都從選品種開始自己種」、「覺得應該是新鮮度差別所造成的影響」、「是農作物就有分產地與新鮮度，胡椒還有分品種的」。