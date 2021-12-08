汽車導航開滿朵朵蓮花曝「佛祖降臨地」？老司機揭曉代表涵義

汽車上路開導航，是不少開車族的日常，也是民眾到外地旅遊的必備工具之一。不過有網友在臉書社團爆廢公社po出一張汽車內建的導航畫面出現多朵蓮花圖案，讓她好奇問說「是慈濟嗎？」

從畫面中來看，導航的圖示畫面中標示了像超商小7、中油加油站、停車場、銀行及餐飲店等，但在路上卻出現了三朵粉紅色的蓮花圖案，讓人不注意到都很難。

結果底下留言有不少網友幫忙解答，原來是提供素食餐飲的店家。網友解釋，車子內建的導航系統顯示的是素食餐廳，若看不懂圖示，點下去就會跑出資訊了。

不過也有人表示自己的車子跟po文者也是同款式，但怎麼內建的導航不一樣？其他人則又解釋，因為每個地區經銷用的主機不同，建議可以回原廠更新或換掉。

其他人則開玩笑說，寶可夢是灑櫻花，汽車導航是蓮花，看來是新的道館或是抓寶的補給站。另外，也有人認為是「佛祖降臨的地方」、「廟或宗教信仰之處」、「慈濟基金會吧？」、「可以遇到清香白蓮素還真」、「化緣的定點」、「遊戲任務的傳送點。」