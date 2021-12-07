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孕婦餓到翻垃圾桶覓食！過來人笑：婆婆吃掉宵夜 公公來道歉
女性懷孕時，體質和性情都會漂浮不定。一名網友提及，自己懷第三胎特別容易餓，半夜在家裡找不到食物時，竟然萌生吃垃圾桶裡食物的想法。幸好，後來原PO的老公買食物來慰勞她，貼文也引起許多網友分享自己懷胎的有趣經驗。
一名網友在網路論壇「Dcard」提問，懷孕媽媽該如何解決半夜肚子餓的問題？原PO提及，半夜感到肚子餓，但家裡剛好沒有零食，天氣太冷不想下樓開伙，也不好意思叫醒老公幫忙買外食。後來原PO想起家裡有吃剩的雞塊，卻因為老公擔心食物變質，已經丟進剛換好的垃圾桶裡。
原PO說，當時她看著垃圾桶裡的雞塊，內心十分掙扎，但最後只喝了一口水，便跑到孩子的床上哭，不知不覺就睡著了，坦言「覺得好委屈、好想哭、好不舒服、肚子很餓」。許多網友紛紛留言笑說「默默地看完笑出來」、「很可憐但我也笑了」、「看完覺得很好笑，同時好心疼呀」、「懷孕的時候妳要想不是妳的問題，寶寶餓了也沒辦法啊」。
有不少網友也分享自己懷孕的經驗，「婆婆吃掉我宵夜的牛肉麵，哭到一個不行，連公公都來道歉」、「我上次留的宵夜是被公公吃掉，真的也是大受打擊」、「之前老公把我留著的宵夜吃掉，我還哭著跟他說我一定要跟他離婚，結果老公馬上出門買一大包鹹酥雞給我吃」。
也有網友建議，孕婦肚子餓時，可以準備堅果類、雞精或是水餃等，如果擔心吃太多會胖，可以選擇加熱食用的雞胸肉，或無糖豆漿跟牛奶。
原PO也說，後來老公在早上幫忙買食物，雖然沒有吃垃圾桶裡的雞塊，但內心仍然大受打擊，掙扎的經歷也讓很多網友哭笑不得。
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