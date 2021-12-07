友人懷孕指定「送禮清單」 網友議論：交情決定態度

不少親朋好友會在對方的喜事中，送上好禮以示祝福。一名網友提及，最近一位不太熟但認識許久的朋友懷孕，直接傳訊息告訴她想要的「送禮名單」，讓原PO頓時感到尷尬，引起許多網友討論。

一名網友在論壇「Dcard」提及，認識將近十年、但稱不上好朋友的友人懷孕。原PO計畫以驚喜的方式送禮，怎料友人因擔心收到重複的禮物，直接向原PO傳了「許願清單」。原PO表示，友人告知指定的禮物名單後，反而讓她不想送禮，向網友提問「選她給的禮物名單，還是依照自己的心意？」

部分網友認為，如果雙方感情好，能接受對方主動告知送禮名單，「如果感情很好，我覺得直接說需要什麼，我也是很開心，能負擔就買！」、「我的十幾年好友如果開清單給我的話，我反而很開心耶，可能我注重實用性勝過儀式感，覺得這樣很輕鬆」、「如果我本來就打算送的話，這樣我會超開心，可以直接送到她想要的，不怕踩雷」。

但不少網友認為，對方給人的感覺很差，「把朋友當神燈精靈？？？」、「好友也不能這樣吧，超沒禮貌的，這跟交情無關」、「是多急著要別人送他禮物，好歹也等妳親自問她吧」、「我覺得交情再好，都會有點不舒服吧，要是我也會有點不想送」、「自動給別，跟別人跟你要的感覺真的差很多」、「你有先主動問他需要什麼嗎？如果沒有那他這樣真的滿厚臉皮欸，擅自幫別人決定禮物價位的感覺」。