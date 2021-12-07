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三井outlet假日塞爆 他怨林口「生活機能明顯跟不上」引論戰

聯合新聞網 / 綜合報導
林口是許多人買房的選擇地點之一。 聯合報系資料照片／記者張瑞傑攝影
林口是許多人買房的選擇地點之一。 聯合報系資料照片／記者張瑞傑攝影

新北市林口區因離台北近，不像雙北市擁擠，不少人會選擇在此置產，不過卻有網友表示假日的林口三井outlet人潮塞爆「生活機能明顯跟不上了」，引起熱議。

一名網友在PTT home-sale板發文，提到週日中午到林口三井outlet，不僅停車場停滿，到頂樓才勉強停到，每間餐廳也幾乎都排10-20人以上，連開放式座位區的座位都要等10分鐘以上，讓他不禁納悶「林口人假日都沒地方去嗎？」

原PO認為A9林口站現在已經飽和「建議要遷入的人三思」，他表示「外溢到桃園A8(長庚醫院)、A7(體育大學)也是個選擇，不一定要執著於新北門牌」。

貼文一出立刻掀起討網友討論「三井假日人真的爆多」、「林口人越來越多加上假日台北過去逛三井的」、「現在不太敢在那邊吃飯了」、「二期擴建在動工了」。

不過也有人認為「平日根本超空」、「你覺得店好逛人少，那久了不就倒了」、「生活機能這樣看的，笑死」、「不排隊當地人才要害怕」、「你是不是沒來過新竹costco跟巨城」、「啊就北台灣唯二outlet，能不塞嗎」、「百貨公司賣場假日不都這樣」。

還有人點出塞車才是越來越嚴重的問題，「每天下班都看到汐五高架往五股塞到崩潰」、「林口只適合在附近工作+作息跟上班族錯開的人，否則交通實在太差」、「沒看過郊區還這麼擠的生活」、「上下班北上南下都塞爆，只能在龜山找吃的」。

林口 塞車

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