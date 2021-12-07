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穿拖鞋進銀樓被嗆「沒錢幹嘛看」 網友揭店家內幕：故意的
網路有不少社會實驗影片，透過穿著不同檔次的衣服進名牌店，以實測店員反應。不過，台灣一名網友因為穿拖鞋進銀樓，被老闆拒絕服務更嗆「你又沒有錢幹嘛看？」引起網友熱議。
一名網友在臉書社團「爆料公社」提及，自己穿著拖鞋，在家附近飯後散步時，進入一間銀樓詢問黃金手環的價格，怎料老闆不僅沒有服務她，還回應「你又沒有錢，幹嘛看？」原PO以為自己聽錯，再問一次時，卻被對方說「你又不會買幹嘛看？」
原PO表示，老闆的態度十分鄙視她，當下錯愕地離開店家，氣得跑到旁邊的銀樓，買下一模一樣的黃金手環。事後發現該銀樓的Google評論全是一顆星、經驗相似的負評，感概「居然有人做生意是看穿著的？」
許多網友留言「老闆傻傻的，通常穿拖鞋才是最有錢的」、「應該在做高利貸的」、「其實金樓是掩飾」、「他可能做地下匯兌就賺飽了，門市只是擺好看的而已」、「這個電視上有演，表面是開金店面，實際上其實他只是警方臥底監視對面的」。
不過，也有網友指出，老闆的態度可能是行銷手法之一，「這是一種策略，兩家一樣老闆啦！」、「會不會就同一家，老闆的計謀成功了」、「其實兩間都他的，老闆在這間專門惹客人生氣，然後他們就會去隔壁買！」、「靠這個套路，已經賺了好幾棟房了」、「或許隔壁是兒子開的，成交率100%」。
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