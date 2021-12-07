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夜市牛排沒餐包他怨「去王品都有」 老闆回兩個字KO奧客
很多人愛吃夜市牛排，相較一般牛排店，可以說是價錢實惠「吃粗飽」。有位女店員在臉書社團「爆怨2公社」發文，說叔叔的夜市牛排攤有客人不滿沒附餐包，稱以為是有餐包才來吃的，客人繼續放大絕說「我去王品都有前餐」，還大罵店家服務很差，最後老闆爆氣回了兩個字，結束奧客鬧劇。
原po說她在叔叔的夜市牛排攤幫忙，客人牛排快吃完，卻質疑「為何沒餐包？」還提起王品經驗，大罵沒餐包應該預先告知客人。店家解釋小店有附飲料、濃湯，一客牛排才140元，小本經營無法比照餐廳服務，客人不滿繼續大鬧，最後叔叔怒嗆要「報警」，客人才付了150元錢還嗆「免找錢，以後不來了」。
po文一出，逾萬網友按讚，「啊就去王品啊！裝什麼逼」、「150當1500在花」」、「是想凹其他東西吃或是想凹免費一餐吧」、「應該問他，所以這餐你要付1千塊嗎？」、「夜市的價錢卻要王品的服務？！你的錢好大啊！」、「慢走不送」。
不少人拍拍店員，「我佩服餐飲業的主因，不是因為做餐飲業很辛苦，而是有病的客人很多，辛苦你們了」、「還好他不去了，真替老闆開心」、「叔叔霸氣我喜歡，這種就是報警不用多說」、「叔叔老司機了，兩個字打發掉」、「第一次逛夜市？」。
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