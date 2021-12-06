她入手氣炸鍋大推超好用 網澆冷水：還沒吃到「這苦頭」吧

主打減少食材含油量、料理方式簡單方便的氣炸鍋，近年來已成為婆婆媽媽們的廚房好幫手。一位網友近期也入手一台，使用後覺得料理食物省時又好吃，大力推薦。貼文吸引同好者留言附和，但也有人潑冷水「還沒吃到洗鍋的苦吧？」

一位網友在《PTT女孩》板發文表示，聽同事說氣炸鍋非常好用被「燒到」，前陣子也入手一台，使用後覺得真的很方便，有時趕時間，只要把食材丟下去、按個鍵就好了，最新作品是氣炸魚下巴，酥脆不油膩，「沾點胡椒鹽吃有夠完美，大推氣炸鍋」。

貼文一出，許多同樣愛好者紛紛留言回應，「超方便啊」、「東西剛氣炸好都很好吃」、「氣炸花枝丸好好吃」、「最近想買小烤箱，看到這篇又猶豫了要不要改買氣炸」、「去年才入手氣炸鍋，用過之後覺得怎麼不早點買，對我來說非常實用」。

但也有人覺得氣炸鍋真的沒那麼神，冷回「還沒吃到洗鍋的苦吧你？」、「刷乾淨很累QQ」、「先前一直有不好清理的評價」、「買了一台給家裡用我媽說她不想洗不要用」、「煙才是燻死你」、「難清潔，久了味道很臭，PM 2.5超多」。