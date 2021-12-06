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公務員喜歡周六加班？ 過來人點出關鍵笑：你完全不懂

聯合新聞網 / 綜合報導
經常超時工作容易影響身心健康。示意圖／ingimage授權
經常超時工作容易影響身心健康。示意圖／ingimage授權

多數人應該都不喜歡加班，但一位網友表示，周末假日想約公務員朋友吃飯，每每被以要加班拒絕，問為何不選平日加班，還被回「你管我，我就是喜歡禮拜六加班」，好奇問大家「我朋友是特例嗎？還是公務員都這樣？」有過來人點出關鍵，笑原PO「你是真的不懂齁」。

一位網友在《PTT Gossiping》板發文表示，周末假日時常想約一位當公務員的友人吃飯，但對方每次都說「他要加班」，原PO覺得平日工作就很累了，「禮拜六就是要放假，幹嘛加班，要加不會平常日加喔」，結果，對方卻回「你管我，我就是喜歡禮拜六加班」，很難理解怎會有人喜歡周六加班，問大家「我朋友是特例嗎？還是公務員都這樣？

貼文一出引發討論，有網友留言「沒人想加班，是不得不加班，不用帶這種風向」、「加班費每個月有上限，誰會喜歡加班」、「用辦公室水電呀，公務員很窮的」、「單純不想跟你出去」、「禮拜六根本沒開門，單純拒絕邀約而已」、「等你有老婆你就知道惹~，上班老闆唸，下班老婆唸。唯一一個清靜時段」。

但也有過來人表示，「在營休假的概念，你是真的不懂齁」、「長官不在啊，我看你完全是不懂哦」、「加班換補休啊，平日就可以請假不用接電話站櫃檯了」、「不用接電話差很多」、「正在埋頭研究怎麼辦理公文時，被刁民電話不時打擾，如何辦公，沒有電話以及長官臨時交辦事項的干擾」、「加班費比晚上高很多，沒有監察單位，工時隨意，連主官管都不見得會出現，甚至有主管把週六加班當成福利放呢，這可不是人人可得的福利啊」。

為強化公務人員服公職權及健康權保障，考試院會已於9月23日通過公務員服務法及公務人員保障法部分條文修正草案，明訂公務員每日辦公時數8小時，每周辦公總時數40小時，也明訂各機關延長辦公時數的上限，每天連同法定辦公時間不得超過12小時，每月延長辦公時數不得超過60小時，草案待立法院審議。

加班 公務員

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