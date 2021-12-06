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台南鹹粥「20年漲3倍」一碗200元 網狂吐槽：魚皮是LV的嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
台南小吃店漲價，魚皮鹹粥要價200元，圖為阿堂的綜合鹹粥。報系資料照（記者黄宣翰／攝影）
台南小吃店漲價，魚皮鹹粥要價200元，圖為阿堂的綜合鹹粥。報系資料照（記者黄宣翰／攝影）

台南知名小吃店「阿堂鹹粥」日前宣布漲價，老闆致歉「撐不住了」，魚皮鹹粥將調整至200元，如此高價引發網友熱議。有網友回憶，過去阿堂一碗鹹粥只要60元，現在是20年前的三倍價，直呼「這魚皮是LV的嗎？」

台南阿堂鹹粥因原物料上漲，宣布調漲店內品項價格，綜合鹹粥從140元漲到150元，魚肚、魚皮鹹粥則是從180元漲到200元。業者日前致歉表示，「阿堂扛不住，魚貨原物料等一切食材價格跟雲霄飛車一樣直直往上衝」。

有網友在PTT貼文表示，「阿堂真的漲得好誇張，在2000年初時是阿憨鹹粥比較有名，當時好像阿憨50元、阿堂60元吧，後來大家說阿堂料比較多，阿堂名氣就漸漸壓過阿憨，過幾年就漲到70元後來2010年左右，又漲到90元，我就很少去吃了，沒想到現在已經150元了，幾乎是20年前的三倍價，剛查一下阿憨目前是鹹粥80元、魚肚粥130元漲幅相對較小」。

其他網友紛紛留言「天啊，魚皮鹹粥200元！這魚皮是LV的嗎？」、「可能我習慣吃便宜的鹹粥，太貴的我反而吃不出美味」、「小時後的阿堂回不去了」、「魚皮粥200元，還真扯」、「吃魚比吃牛肉貴」、「魚皮一斤120元，在家吃到怕」。

台南 PTT 小吃 漲價

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