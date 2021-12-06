LV全球可退貨但不包括中國 業者回應：在台依法提供退換貨服務

近日，上海一名消費者想在加拿大鵝（Canada Goose）實體店面退貨，卻遭店員拒絕指所有中國大陸地區專門店，售賣的產品均不得退貨，「這個是中國區通用的一個條款」。而國際奢華品牌Louis Vuitton的條款也列明中國等地區不得退換貨品，其中還包括台灣，引起台灣網友熱議。Louis Vuitton（路易威登）台灣業者則回應，在台依照法律提供退換貨服務。

根據《新華網》報導，如果在中國購買LV，可在七天內退貨；香港有十四天的期限，美國、英國則有三十天，足足有一個月，《新華網》指政策存有差別待遇。許多中國媒體及網友表示，國外品牌是否覺得在中國市場賺錢太容易，還是對產品過於自信，批評「雙標」、「歧視」、「辱華」、「欺負中國人」、「強盜」、「退出中國」。

不過，在美國以及加拿大的LV官網中，退貨政策文末也寫下「退貨可在世界各地任何的LV商店換貨，除了巴西、中國、印度、韓國、墨西哥、泰國、越南等地區」，台灣也名列其中。

LV美國官網中，退貨政策中寫「台灣」不能退貨。圖擷自 Louis Vuitton US

Louis Vuitton（路易威登）台灣業者表示，在台的退換貨服務，官網以及實體店面購買有不同的規定。依照法律規定，商品在全新未使用過的狀況下才可以退換貨；凡在台灣官網線上購物者，可以在七天內退貨，或者三十天內換貨；若在台灣實體店面購買，則可以在三十天內前往門市換貨。另外，由於各國的營業稅不同，在其他國家的實體店面購買的商品，僅可以換相同貨品，無法提供退貨服務。