快訊

林秉樞移送時「嘴巴失控」狂自清 新北檢被質疑管不動回應了

晃了一下！晚間21時05分地牛翻身 規模5.3震央在宜蘭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

火車誤點半小時！軍校生保持立正姿勢等車 網讚「最美人形立牌」

聯合新聞網 / 綜合報導
新竹火車站一位等車的軍校生等車時如終保持立正姿勢，即便火車誤點將近30分鐘，依然紋風不動站得挺直，獲眾多網友讚賞。圖擷自《爆料公社》
新竹火車站一位等車的軍校生等車時如終保持立正姿勢，即便火車誤點將近30分鐘，依然紋風不動站得挺直，獲眾多網友讚賞。圖擷自《爆料公社》

一名網友在新竹火車站見到對面南下月台上，有一位等車的軍校生一直維持立正姿勢，即便火車誤點將近30分鐘，依然紋風不動站得挺直，令他欣賞，發文分享。貼文曝光，獲得近萬人按讚，直呼「帥氣」、「太感動了」。

一名網友在《爆料公社》發文寫道，在新竹火車站乘車時，看見對面南下月台有個挺立的身影，一身軍服、皮鞋擦得晶亮、褲子燙得直挺，研判是中正預校學生，在火車都誤點將近30分鐘的期間，始終維持著立正的姿勢，紋風不動。對於這位「未來國軍基礎幹部，如此敬業專注，自我要求」，堪稱「最美的人形立牌」，一定要給他一個讚！

貼文曝光，吸引近萬人按讚，直呼「帥氣」、「太感動了」、「很棒的孩子值得大家的鼓勵」、「尊重自己身上穿的制服，也值得別人的尊重」、「看到中正預校的學生站這樣都很佩服他們」、「一個軍人代表國家，這樣很好」、「真佩服軍校生，求學期間就受這種訓練我可能會瘋掉」、「每次看我兒子擺爛躺在椅子或床上玩手機的樣子，就很想送他去讀軍校」、「希望這年輕人能夠看到他是如何被人稱讚的！」

貼文同時也喚起許多人的回憶，看到這位軍校生「好像看到當初自己的影子，只希望下部隊不要被爛泥給拖垮了」、「我皮鞋都擦到可以照鏡子」、「記得當年返台假回台灣搭區間車，怕丟了這身迷彩服的臉，座位少就直挺挺的站著，給民眾坐」、「果然是好學弟，學長給你加油，軍旅生涯開始了」。

軍人 中正預校

延伸閱讀

法國外籍兵團教我的事：被揍只是小事，痛苦的是不讓人睡覺

軍中虐死或殺人？南韓「真男人」背後的部隊霸凌地獄

她從1件帽T找出「各校價值差距」 大學生驚呆：原來差這麼多

怎麼唸？學生名字見「6個牛」 網友喊：太牛了

相關新聞

她入手氣炸鍋大推超好用 網澆冷水：還沒吃到「這苦頭」吧

主打減少食材含油量、料理方式簡單方便的氣炸鍋，近年來已成為婆婆媽媽們的廚房好幫手。一位網友近期也入手一台，使用後覺得料理食物省時又好吃，大力推薦。貼文吸引同好者留言附和，但也有人潑冷水「還沒吃到洗鍋的苦吧？」

公務員喜歡周六加班？ 過來人點出關鍵笑：你完全不懂

多數人應該都不喜歡加班，但一位網友表示，周末假日想約公務員朋友吃飯，每每被以要加班拒絕，問為何不選平日加班，還被回「你管我，我就是喜歡禮拜六加班」，好奇問大家「我朋友是特例嗎？還是公務員都這樣？」有過來人點出關鍵，笑原PO「你是真的不懂齁」。

台南鹹粥「20年漲3倍」一碗200元 網狂吐槽：魚皮是LV的嗎？

台南知名小吃店「阿堂鹹粥」日前宣布漲價，老闆致歉「撐不住了」，魚皮鹹粥將調整至200元，如此高價引發網友熱議。有網友回憶，過去阿堂一碗鹹粥只要60元，現在是20年前的三倍價，直呼「這魚皮是LV的嗎？」

LV全球可退貨但不包括中國 業者回應：在台依法提供退換貨服務

近日，上海一名消費者想在加拿大鵝（Canada Goose）實體店面退貨，卻遭店員拒絕指所有中國大陸地區專門店，售賣的產品均不得退貨，「這個是中國區通用的一個條款」。而國際奢華品牌Louis Vuitton的條款也列明中國等地區不得退換貨品，其中還包括台灣，引起台灣網友熱議。Louis Vuitton（路易威登）台灣業者則回應，在台依照法律提供退換貨服務。

火車誤點半小時！軍校生保持立正姿勢等車 網讚「最美人形立牌」

一名網友在新竹火車站見到對面南下月台上，有一位等車的軍校生一直維持立正姿勢，即便火車誤點將近30分鐘，依然紋風不動站得挺直，令他欣賞，發文分享。貼文曝光，獲得近萬人按讚，直呼「帥氣」、「太感動了」。

盤點2021最大謊言！「這項政策」登寶座 鄉民火力全開有共鳴

一晃眼2021年就快結束了，今年有發生什麼讓你印象深刻的事嗎？回顧今年與新冠疫情相伴，就有鄉民嘆時間過得特別快，也在PTT八卦板上以題「今年聽過最大的謊言是什麼？」發問，意外令人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。