火車誤點半小時！軍校生保持立正姿勢等車 網讚「最美人形立牌」

一名網友在新竹火車站見到對面南下月台上，有一位等車的軍校生一直維持立正姿勢，即便火車誤點將近30分鐘，依然紋風不動站得挺直，令他欣賞，發文分享。貼文曝光，獲得近萬人按讚，直呼「帥氣」、「太感動了」。

一名網友在《爆料公社》發文寫道，在新竹火車站乘車時，看見對面南下月台有個挺立的身影，一身軍服、皮鞋擦得晶亮、褲子燙得直挺，研判是中正預校學生，在火車都誤點將近30分鐘的期間，始終維持著立正的姿勢，紋風不動。對於這位「未來國軍基礎幹部，如此敬業專注，自我要求」，堪稱「最美的人形立牌」，一定要給他一個讚！

貼文曝光，吸引近萬人按讚，直呼「帥氣」、「太感動了」、「很棒的孩子值得大家的鼓勵」、「尊重自己身上穿的制服，也值得別人的尊重」、「看到中正預校的學生站這樣都很佩服他們」、「一個軍人代表國家，這樣很好」、「真佩服軍校生，求學期間就受這種訓練我可能會瘋掉」、「每次看我兒子擺爛躺在椅子或床上玩手機的樣子，就很想送他去讀軍校」、「希望這年輕人能夠看到他是如何被人稱讚的！」

貼文同時也喚起許多人的回憶，看到這位軍校生「好像看到當初自己的影子，只希望下部隊不要被爛泥給拖垮了」、「我皮鞋都擦到可以照鏡子」、「記得當年返台假回台灣搭區間車，怕丟了這身迷彩服的臉，座位少就直挺挺的站著，給民眾坐」、「果然是好學弟，學長給你加油，軍旅生涯開始了」。