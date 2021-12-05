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公審保時捷佔用2格車位 網友反稱讚：良心車主

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友抱怨，一輛保時捷轎車停在兩格中間，佔用了位置。圖擷自爆怨公社
一名網友抱怨，一輛保時捷轎車停在兩格中間，佔用了位置。圖擷自爆怨公社

台灣的路邊車位難找，假日時的停車場更可能滿額。一名網友抱怨，找車位時有一輛保時捷轎車停在兩格中間，佔用了位置，但不少網友看到照片後，反而為保時捷車主伸冤。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」提及，在基隆廟口附近停車場找位置，已經繞到地下三層樓時，看見一輛白色保時捷轎車停在兩格中間，直呼「您知道我心有多涼嗎？」原PO抱怨，這輛保時捷是付了兩個停車格的價錢，還是駕照用雞腿換的。

不過，許多網友紛紛為該保時捷車主喊冤，「那個停車場的格子真的很小，正常車停也超難下的」、「停車格太小了」、「感覺他停好的話，好像也滿出格子」、「車位太小，保時捷也很無奈吧」、「說真的，一台車那麼貴，我寧願被罵，也不想車門被隔壁的撞」、「應該要怪停車場業者」。

也有網友認為，保時捷停兩格，才能避免不必要的糾紛，「就算他停進格子，我也不敢停旁邊」、「人家車主是為了你們好，怕你們停進去的時候A到賠不起」、「不會讓其他人不小心刮到而賠不起，良心車主啊」、「他的車噸位大，停左邊或右邊都不太理想，只要有車要進去都容易擦撞，這種車擦傷也要很多錢，車主是想避免糾紛吧」。

原PO事後也表示，因為當下車上孩子吵鬧，又找不到車位，才會有點不開心，但他理解該停車場的車位本來就很小。

保時捷 停車場 車主 基隆

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