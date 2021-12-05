冬天必備羽絨外套？網友點出「兩關鍵」不推薦

多數人應該都不喜歡加班，但一位網友表示，周末假日想約公務員朋友吃飯，每每被以要加班拒絕，問為何不選平日加班，還被回「你管我，我就是喜歡禮拜六加班」，好奇問大家「我朋友是特例嗎？還是公務員都這樣？」有過來人點出關鍵，笑原PO「你是真的不懂齁」。

2021-12-06 11:33