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冬天必備羽絨外套？網友點出「兩關鍵」不推薦
天氣逐漸轉涼，穿著厚外套能夠有效禦寒。一名網友則提問羽絨外套的推薦品牌，卻意外發現許多台灣人不喜歡穿羽絨外套，網友指出外觀不好看、CP值不高是兩個不推的關鍵原因，引起討論。
一名網友在「PTT Gossiping」提及，身為台灣人，冬天就要有羽絨外套配牛仔褲，向網友提問大家都買哪一個品牌。不少網友紛紛回覆，「始祖鳥」、「NET」、「NIKE」、「Lobenten」、「Canada goose」、「Moncler」、「Traveler」、「Mont-bell」。
但有許多網友指出，羽絨外套的外觀不好看，「買化纖的比較好，羽絨外套好像昆蟲裝」、「不要買，很像蟑螂人」、「穿的跟米其林一樣」、「不買難看的衣服」、「沒耶，我穿雙排扣羊毛大衣」；也有網友表示，羽絨外套的CP值不高，「台灣天氣根本不需要羽絨」、「我都不買，沒質感又穿不到幾天」、「不是很好用，羽絨很快就不蓬鬆了，會變得很舊」、「買便宜的就夠了」、「早就沒穿了，台灣根本用不到」。
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