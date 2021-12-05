聽新聞
test
0:00 / 0:00
同樣瓶裝水 超商和檳榔攤差價高！網友揭內幕：黑心食品
瓶裝水的成分一樣，但不同品牌、通路販售的價格卻不一。一名網友提及，超商以及檳榔攤販售的瓶裝水比例差價高，問道「超商算暴利嗎？」引起許多網友討論。
一名網友在臉書社團「爆系知識家」指出，一般飲料在超商或是檳榔攤，都是賣一樣的價格，但一瓶台灣產的600cc瓶裝水，檳榔攤賣10元，買一箱24瓶只要80元，換算下來每瓶不到4元，超商卻賣17元。原PO疑惑指出，為什麼瓶裝水會有這樣的差價？
有網友指出，兩家賣的瓶裝水其實味道不一樣，「水的味道有差」、「檳榔攤的你可能會喝到自來水過濾的水，連水源都很可怕的，那種便宜的跟一般通路常見的，喝起來有差」；一些網友表示，製造商、銷售商也是造成差價的原因，「水源、成本、製造公司」、「品牌跟地下水、自來水差別」、「水也有分礦泉水、純水製作成本有差」、「超商賣的礦泉水幾乎都是大品牌，有廣告的成本」、「超商和檳榔攤店面租金也有差」。
不過，有網友提醒，市面上有許多不合格的瓶裝水，「新聞有報過，很多品牌不合格，而且水的來源也有差別」、「不止考慮水的問題，還有瓶子本身製造剩餘的塑膠微粒更可怕」。
根據過往新聞報導，檢警曾發現不少黑心礦泉水事件；行政院《食品安全網》也提醒，民眾購買瓶裝水時，可留意台灣製的瓶身有沒有明確標示「水源別」及「水源地點」。若水源別不是使用自來水，業者就得要標示水源出處（即水源地點）及經濟部核發的水權狀數號。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言