快訊

林秉樞移送時「嘴巴失控」狂自清 新北檢被質疑管不動回應了

晃了一下！晚間21時05分地牛翻身 規模5.3震央在宜蘭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

同樣瓶裝水 超商和檳榔攤差價高！網友揭內幕：黑心食品

聯合新聞網 / 綜合報導
不同品牌、通路販售的瓶裝水價格都不一樣。圖／ingimage
不同品牌、通路販售的瓶裝水價格都不一樣。圖／ingimage

瓶裝水的成分一樣，但不同品牌、通路販售的價格卻不一。一名網友提及，超商以及檳榔攤販售的瓶裝水比例差價高，問道「超商算暴利嗎？」引起許多網友討論。

一名網友在臉書社團「爆系知識家」指出，一般飲料在超商或是檳榔攤，都是賣一樣的價格，但一瓶台灣產的600cc瓶裝水，檳榔攤賣10元，買一箱24瓶只要80元，換算下來每瓶不到4元，超商卻賣17元。原PO疑惑指出，為什麼瓶裝水會有這樣的差價？

一瓶台灣產的600cc瓶裝水，檳榔攤賣10元，買一箱24瓶只要80元，換算下來每瓶不到4元。圖擷自爆系知識家
一瓶台灣產的600cc瓶裝水，檳榔攤賣10元，買一箱24瓶只要80元，換算下來每瓶不到4元。圖擷自爆系知識家

有網友指出，兩家賣的瓶裝水其實味道不一樣，「水的味道有差」、「檳榔攤的你可能會喝到自來水過濾的水，連水源都很可怕的，那種便宜的跟一般通路常見的，喝起來有差」；一些網友表示，製造商、銷售商也是造成差價的原因，「水源、成本、製造公司」、「品牌跟地下水、自來水差別」、「水也有分礦泉水、純水製作成本有差」、「超商賣的礦泉水幾乎都是大品牌，有廣告的成本」、「超商和檳榔攤店面租金也有差」。

不過，有網友提醒，市面上有許多不合格的瓶裝水，「新聞有報過，很多品牌不合格，而且水的來源也有差別」、「不止考慮水的問題，還有瓶子本身製造剩餘的塑膠微粒更可怕」。

根據過往新聞報導，檢警曾發現不少黑心礦泉水事件；行政院《食品安全網》也提醒，民眾購買瓶裝水時，可留意台灣製的瓶身有沒有明確標示「水源別」及「水源地點」。若水源別不是使用自來水，業者就得要標示水源出處（即水源地點）及經濟部核發的水權狀數號。

超商 品牌 塑膠微粒 食品安全

延伸閱讀

喝汽水打嗝賺1600元！她看職缺心動 網曝真實經歷：差點沒命

夏天沒用完的防曬油別丟 靠它輕鬆去除貼紙痕和油性筆跡

柑仔店什麼飲料必買？ 這些商品勾起網友回憶：萬年不敗

開箱影片／Google Nest Hub第2代秀黑科技 可偵測睡眠品質、少這一點留憾

相關新聞

她入手氣炸鍋大推超好用 網澆冷水：還沒吃到「這苦頭」吧

主打減少食材含油量、料理方式簡單方便的氣炸鍋，近年來已成為婆婆媽媽們的廚房好幫手。一位網友近期也入手一台，使用後覺得料理食物省時又好吃，大力推薦。貼文吸引同好者留言附和，但也有人潑冷水「還沒吃到洗鍋的苦吧？」

公務員喜歡周六加班？ 過來人點出關鍵笑：你完全不懂

多數人應該都不喜歡加班，但一位網友表示，周末假日想約公務員朋友吃飯，每每被以要加班拒絕，問為何不選平日加班，還被回「你管我，我就是喜歡禮拜六加班」，好奇問大家「我朋友是特例嗎？還是公務員都這樣？」有過來人點出關鍵，笑原PO「你是真的不懂齁」。

台南鹹粥「20年漲3倍」一碗200元 網狂吐槽：魚皮是LV的嗎？

台南知名小吃店「阿堂鹹粥」日前宣布漲價，老闆致歉「撐不住了」，魚皮鹹粥將調整至200元，如此高價引發網友熱議。有網友回憶，過去阿堂一碗鹹粥只要60元，現在是20年前的三倍價，直呼「這魚皮是LV的嗎？」

LV全球可退貨但不包括中國 眼尖網友：台灣也在名單上

近日，上海一名消費者想在加拿大鵝（Canada Goose）實體店面退貨，卻遭店員拒絕指所有中國大陸地區專門店，售賣的產品均不得退貨，「這個是中國區通用的一個條款」。而國際奢華品牌Louis Vuitton的條款也列明中國等地區不得退換貨品，其中還包括台灣，引起台灣網友熱議。

火車誤點半小時！軍校生保持立正姿勢等車 網讚「最美人形立牌」

一名網友在新竹火車站見到對面南下月台上，有一位等車的軍校生一直維持立正姿勢，即便火車誤點將近30分鐘，依然紋風不動站得挺直，令他欣賞，發文分享。貼文曝光，獲得近萬人按讚，直呼「帥氣」、「太感動了」。

盤點2021最大謊言！「這項政策」登寶座 鄉民火力全開有共鳴

一晃眼2021年就快結束了，今年有發生什麼讓你印象深刻的事嗎？回顧今年與新冠疫情相伴，就有鄉民嘆時間過得特別快，也在PTT八卦板上以題「今年聽過最大的謊言是什麼？」發問，意外令人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。