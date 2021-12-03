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喝汽水打嗝賺1600元！她看職缺心動 網曝真實經歷：差點沒命

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友發現一份特殊工作，只要喝汽水打嗝就能領1600元。 示意圖／ingimage
有網友發現一份特殊工作，只要喝汽水打嗝就能領1600元。 示意圖／ingimage

不少人經常接任臨時類型的打工，利用閒暇時間賺取額外的生活費用。近日有位女網友就發現一份新奇職缺，工作內容是「喝汽水打嗝」，並可現賺1600元，讓她有些心動。未料文章曝光後，一名曾應徵過的人出面分享「詭異經驗」，讓網友們看了紛紛驚呼「還好沒出事」。

原PO在Dcard發文貼出她在人力網站上看見的職缺，從截圖中可以看見，這份工作名稱為「汽水趣味短片拍攝演員」，內容註明拍攝用途為練習自用、不會公開播放，且參與拍攝者不須背台詞，只要能大聲打嗝即可，單次待遇為1600元，並強調拒絕已應徵者重複應徵。

原PO透露，自己已經和對方透過訊息聯絡，對方所說如同網站所寫，只要喝汽水後以豪邁地姿態打嗝就好。由於乍看之下並不困難，讓原PO有些心動，但身邊友人卻擔心是詐騙手法，因此她透過發文，想詢找曾經應徵、能幫忙解答的網友。

原PO貼出工作內容與對話截圖。圖擷自dcard
原PO貼出工作內容與對話截圖。圖擷自dcard

隨後，果真有人回文分享應徵經驗，這位當事人提到，當時她事先被要求穿白色上衣和牛仔褲赴約，原本兩人約好在外見面，抵達後卻被帶去對方家裡。之後她開始依照指示喝可樂、打嗝，拍攝進行到一半時，對方又以畫面太單調為由，給了她一包「開封過」的軟糖，直到吃了第三口後，她才發現不對勁，隨口找了理由離開。回憶起這場經驗，她也心有餘悸地說「當時如果被怎麼樣，沒有人救得了我」。

詭異經歷曝光後，許多網友看了嚇壞直呼「妳還在這裡真的是佛祖保佑」、「膽子好大」、「扯到不敢相信」、「天啊，毛到不行」、「警覺性要高一點，還好沒出事」、「太可怕了吧，為妳捏了一把冷汗」、「注意安全，說不定可樂裡有加藥」；有人則分析「應該是一種性癖，對女性做出平常不會做而且不雅觀的聲音、味道敏感，所以嗝打不出來他就直接放妳走」。

詐騙 打工 Dcard

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