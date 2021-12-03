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路易莎為什麼能快速展店？專業網友點關鍵：贏在這一點

聯合新聞網 / 綜合報導
路易莎近來展店快速，網友點出關鍵在於「CP值高」。圖／本報資料照片
路易莎近來展店快速，網友點出關鍵在於「CP值高」。圖／本報資料照片

連鎖咖啡廳路易莎以平價飲品為主，打入台灣市場，近來飽受消費者喜愛。路易莎展店快速，分店甚至超過星巴克，日前就有網友好奇「為何路易莎能這麼快崛起？」文章曝光後，引發討論，專業網友指出「CP值高」是關鍵。

一名網友在PTT發文指出，他觀察到路易莎展店快速，甚至超過星巴克的門市數量，連家裡附近的運動公園，都可見到路易莎，讓他直呼「真的很誇張」。原PO接著點出路易莎的優勢「一杯拿鐵70元就能坐一整天，有wifi還有插座，價格只要星巴克的一半，而且座位也很舒適」。他話鋒一轉，指出「反觀星巴克，價格較高，使用筆電連接wifi也很麻煩」。

原PO透露，他分辨不出來超商、星巴克跟路易莎的咖啡差異，「只感覺星巴克奶泡比較濃郁，咖啡味多一點而已」。他分享，「上次去南港CITYLINK，路易莎竟然跟日本的蔦屋書店合在一起，讓人驚艷」，也讓他總結「感覺以後就去路易莎就好了」。

對此，有網友認同原PO的說法，稱讚「南港CITYLINK的路易莎真的超讚，待一整天讀書超爽」、「之前聽朋友說加盟路易莎的經驗，是真的很嚴格的受訓，品質管制不錯」、「以前我都去星巴克，現在都去路易莎」、「品質好、cp值高」。還有人指出路易莎的行銷策略「知道高價打不過星巴克，故採取中階價位，但為了吸引客人和營造品牌形象，內裝採高階路線然後在星巴克旁邊跟著開店，再深入未開發非熱門路段搶市佔率」。

不過，有人則認為路易莎展店過快「我覺得路易莎不輸，也比較便宜些，但不讚成展店太快，通常這是下坡的開始」，也有網友還是較喜歡星巴克「星巴克比較強」、「星巴克是真的會挑員工，連工讀生都會篩」「星巴克店員素質贏路易莎」、「普遍來說兩家品牌的員工跟顧客的應對、形象表現確實有差」。

路易莎 星巴克 咖啡廳

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