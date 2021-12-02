她氣好市多毛毯洗烘後毀了衣服 過來人質疑「洗滌方法錯誤」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友在好市多買了一條毛毯，沒想到洗完烘乾後卻狂掉棉絮，讓她只好拿去退貨。 圖／翻攝自「COSTCO好市多商品消費心得分享區」
一名女網友在好市多買了一條毛毯，沒想到洗完烘乾後卻狂掉棉絮，讓她只好拿去退貨。 圖／翻攝自「COSTCO好市多商品消費心得分享區」

不少人喜歡逛大賣場，尤其到好市多（Costco）常常可以可以挖寶撿便宜，不過有一名女網友卻抱怨買了一條毛毯要給孩子蓋，沒想到洗好烘乾後卻發生「悲劇」，還毀了一件衣服，讓她只好拿去退貨。

這名女網友在臉書「COSTCO好市多商品消費心得分享區」表示，毛毯買回家後和其他衣服一起洗，洗的時候有特地套上外袋，洗完也是和衣服一起烘乾，沒想到竟然狂掉棉絮，連衣服也沾滿，「一摸還一手一把毛」，讓她很崩潰。

原PO說因為天氣冷，本來是要買來給小孩子蓋的，沒想到卻發生這樣的「悲劇」，讓她烘完後立刻拿到好市多退貨，事後也花了一小時幫衣服黏毛。

不少內行人都認為原PO洗滌方法有誤，「會建議一般毛毯、被子不要跟衣服一起清洗，洗劑用量不一樣」、「以前我也得過教訓幾次，後來都分開處理」、「本來毛毯被子不要跟衣服一起洗，我洗衣服都是分開洗」、「正常要分開冼，毛毯要低溫烘」、「新毛毯本來就要獨立洗」、「烘乾方式錯誤，亦不可跟衣服一起洗」、「任何衣物都有洗滌方式哦，警語要看一下比較好，洗衣機不是萬能」。

好市多

延伸閱讀

好市多熱賣品「漲價2倍」苦主喊：我改吃素好了！

郭董家也有！好市多夏普電視269萬現折30萬 網友評價兩極

好市多「40片派對餅乾組」限定回歸！4款口味不死甜，網讚低糖平價版SUBWAY餅乾

好市多新品「紅絲絨蛋糕」吃得到草莓、19元「千層甜甜圈」超欠吃！2大最新話題甜點

相關新聞

她氣好市多毛毯洗烘後毀了衣服 過來人質疑「洗滌方法錯誤」

不少人喜歡逛大賣場，尤其到好市多（Costco）常常可以可以挖寶撿便宜，不過有一名女網友卻抱怨買了一條毛毯要給孩子蓋，沒想到洗好烘乾後卻發生「悲劇」，還毀了一件衣服，讓她只好拿去退貨。

客人「錢丟門口」要外送員自己撿 他一看氣炸：有夠侮辱人！

外送員送餐不容易，車禍事故與消費糾紛不時傳出。日前一名外送員在臉書PO文表示，顧客留言告訴他「錢丟門口自己拿，餐點丟門口就可以走人了」。沒想到他送餐到對方家門口時，發現餐點的費用竟被丟在落地窗的溝槽，而且是以銅版的方式付款，外送員得彎下腰一枚一枚撿起，這讓外送員氣得直呼「真有夠侮辱人的！」

台鐵自強號車廂狂抖像坐「按摩椅」 網傻眼：抖到懷疑人生

台鐵是不少人通勤及去外縣市遊玩的交通工具之一，近日一名網友坐自強號從彰化往台北，但路途中整個車廂就像開車開在石子路上超級抖，感覺都快散了，但司機仍然照開並聲稱沒安全問題，令他不禁直呼，「抖到懷疑人生」。

在日本吃拉麵為何附冰水？ 網曝背後原因：各種餐廳都這樣

不少人對於拉麵相當喜愛，不論在日本或台灣都非常受歡迎，不過你有注意到吃拉麵時，為何旁邊一定都會有一壺冰水？就有網友在PTT提出這樣的問題，貼文一出引起熱議，有人解釋這跟日本早期生活有關，也代表對客人的禮貌。

自助餐結帳「這舉動」還以為賺到？內行嘆：這老闆心機重

自助餐的選擇多樣，可自行選擇喜歡的菜色，但因為各家自助餐價格算法皆不同，太貴太便宜都會引起話題。然而，日前便有網友分享自己到某間自助餐店光顧，卻在結帳櫃檯時發現店家的「這舉動」原以為賺到，沒想到真相曝光後讓不少客人直喊「心機好重！」

防馬路三寶！他提「5到10年重考駕照」遭網譏笑：沒用

近年來，台灣的駕照為因應高齡化社會，開始強制規定年滿75歲之長者，每3年需重新測驗方可換取有效駕照。日前有網友就碰到未遵守道路安全規則的駕駛，於是藉此發文提出「每5到10年重考一次駕照可以嗎？」引起不少網友議論紛紛。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。